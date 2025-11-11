IU critica la «falta de coordinación» del gobierno municipal por los planes para el Paseo del Salón

El Norte Segovia Martes, 11 de noviembre 2025, 08:52 Comenta Compartir

El grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Segovia ha expresado su rechazo ante la intención del equipo de gobierno de la ciudad de transformar el Paseo del Salón para que acoja más eventos de ocio. Para IU, los planes del alcalde, José Mazarías, «podrían perjudicar y degradar una de las zonas verdes más características de la ciudad».

La coalición preguntó en la comisión de Urbanismo, Obras y Medio Ambiente por estas futuras modificaciones, pero según IU los responsables de estas áreas afirmaron no conocer cuál va a ser esa reforma y que ninguna de las tres concejalías estaba trabajando en ese sentido. Así, la formación de Ángel Galindo y Ana Peñalosa critica «la falta de coordinación» del alcalde con su propio equipo de gobierno y «la falta de información» ofrecida a la oposición. «Denota cierta opacidad que Mazarías anuncie una intervención de carácter integral mientras que en las comisiones no se ofrezcan detalles concretos sobre la misma. Parece que el gobierno funciona más a golpe de ocurrencias del alcalde», aseguran los concejales de IU.

La formación insiste en que el Paseo del Salón y su entorno conforman un espacio verde de gran valor natural que además es un lugar de estancia y esparcimiento para los vecinos y vecinas del recinto amurallado. Si bien puede ser un lugar interesante para albergar actividades de forma puntual, sostienen que la celebración continua de eventos masivos «sería perjudicial para esta zona, con daños que podrían ser irreversibles».

Aparcamiento de Los Tilos

El grupo municipal también ha reiterado su oposición al proyecto del aparcamiento de Los Tilos, infraestructura sobre la que ahora mismo se está realizando el estudio de viabilidad y del anteproyecto. La formación ha recordado que la empresa adjudicataria de este estudio es la misma que posteriormente realizaría el anteproyecto del parking, lo que, a juicio de IU, hace «poco probable» que esta empresa no favorezca la viabilidad del proyecto.

La formación ha insistido en rechazar un proyecto de «muy difícil viabilidad económica» y que temen que podría generar problemas similares a los que provocaron otros aparcamientos de pago por su escaso uso.