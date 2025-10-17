El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista general del paseo del Salón en la ciudad de Segovia. Antonio de Torre

El Ayuntamiento quiere transformar el paseo del Salón para acoger eventos

La reconfiguración de este espacio público estará determinado por la viabilidad o no del parking de Los Tilos

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Viernes, 17 de octubre 2025, 20:46

Comenta

El alcalde de Segovia, José Mazarías, mantiene su apuesta por el paseo del Salón para celebrar ferias, conciertos, mercados y otro tipo de eventos. Por ... este motivo, entre sus planes futuros, el regidor tiene previsto reformar de manera integral este espacio público para convertirlo en un lugar «más cómodo, más agradable y más accesible para todo el mundo». La transformación comenzará en los próximos meses, con la colocación de una rampa que permitirá salvar el desnivel de la puerta de la Luna con el objetivo de conectar la zona ajardinada con la Calle Real. No obstante, habrá que esperar a conocer la viabilidad o no del parking de Los Tilos para definir las actuaciones que son necesarias para adecuar este enclave de la capital a las propuestas de ocio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Espectacular incendio de un vehículo que ha circulado en llamas por una calle de Valladolid
  2. 2

    El mundo del rugby llora la muerte de José Luis, la última víctima de la N-122
  3. 3 Todo lo que sabemos de la boda de Stella Banderas, que se celebrará el sábado en Valladolid
  4. 4

    Suspenden un taller de terapias pseudosanitarias programado en el centro de mayores de Delicias
  5. 5 Muere un motorista en un choque frontal con un camión en la N-122 en Sardón
  6. 6 La Fiscalía pide 18 años de cárcel para Óscar por el asesinato de Esther López
  7. 7

    Tira al suelo de una patada a una mujer por recriminarle que tocara el timbre de su patinete
  8. 8

    Puente Duero, el barrio de Valladolid que tuvo playa: «Había un ambientazo, lo llamábamos BeniDuero»
  9. 9

    El joven francés que fue asesinado de un navajazo tras una pelea en una discoteca
  10. 10

    La boda de Stella Banderas en la Ribera del Duero: «Estamos exultantes porque da más relevancia a la zona»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Ayuntamiento quiere transformar el paseo del Salón para acoger eventos

El Ayuntamiento quiere transformar el paseo del Salón para acoger eventos