El Ayuntamiento quiere transformar el paseo del Salón para acoger eventos

El alcalde de Segovia, José Mazarías, mantiene su apuesta por el paseo del Salón para celebrar ferias, conciertos, mercados y otro tipo de eventos. Por ... este motivo, entre sus planes futuros, el regidor tiene previsto reformar de manera integral este espacio público para convertirlo en un lugar «más cómodo, más agradable y más accesible para todo el mundo». La transformación comenzará en los próximos meses, con la colocación de una rampa que permitirá salvar el desnivel de la puerta de la Luna con el objetivo de conectar la zona ajardinada con la Calle Real. No obstante, habrá que esperar a conocer la viabilidad o no del parking de Los Tilos para definir las actuaciones que son necesarias para adecuar este enclave de la capital a las propuestas de ocio.

La reconfiguración del paseo del Salón persigue una mayor accesibilidad pero también una reforma del entorno, ya sean las jardineras, el alumbrado o el viario con el fin de utilizarlo «para eventos como estamos haciendo ahora», subrayó este jueves el regidor de Segovia. El impulso para poner este paraje en el centro de la vida cultural y festiva de la ciudad se materializó en diciembre de 2023, cuando el mercado navideño se trasladó a esta ubicación. No sucedió lo mismo el año pasado, cuando los puestos regresaron a la Plaza Mayor y los alrededores de la iglesia de San Martín. En parte, por las dificultades de acceso que presentaba.

Todavía no hay un presupuesto ni unos plazos concretos para llevar a cabo esta reforma, que dependerá en gran medida de los resultados del informe de viabillidad del parking de Los Tilos, que se construirá en los taludes del paseo del Salón. «A lo largo de este mes o el que viene nos entregarán el estudio y, si estima que es viable como nos gustaría al equipo de gobierno, procederemos a redactar un proyecto y sacar adelante la concesión», defendió Mazarías.

La construcción del aparcamiento irá acompañada de la creación de nuevos accesos mecánicos. «Queremos que estén contemplados tanto el ascensor interno que permitirá acceder desde el parking hasta el paseo del Salón como el remonte mecánico que queremos que discurra de forma paralela a las actuales escaleras que hay en la conexión de este espacio con el barrio de San Millán», aclaró el regidor. «Lo que queremos es llevar a cabo estas actuaciones de una forma más conservadora y respetando siempre el paisaje de la ciudad», concluyó.