Una inyección de un millón de euros permitirá mejorar la accesibilidad en el castillo de Turégano La fortaleza tureganense desde dentro. / A. de Torre El Estado sufragará la mitad del proyecto y el Ayuntamiento buscará el otro 50% CLAUDIA CARRASCAL Segovia Lunes, 20 mayo 2019, 07:40

Si hay un tipo de monumento especialmente significativo en la provincia de Segovia son los castillos, se extienden a lo largo y ancho del territorio por municipios como Turégano, Pedraza, Coca, Castilnovo, Cuéllar, Sepúlveda, Ayllón, Fuentidueña o Maderuelo, aunque no todos se encuentran en buen estado de conservación. De hecho, algunos de ellos ya solo tienen en pie una parte de la muralla y sus ruinas se han convertido en el sello que deja patente el paso del tiempo.

La fortaleza de Turégano es una de las más emblemáticas y está poniendo todo su empeño para evitar el abandono y la decadencia. La concesión de la ayuda del 1,5% Cultural del Ministerio de Fomento supone el impulso definitivo, ya que son numerosas las actuaciones necesarias para evitar los desprendimientos y acondicionar el monumento para el turismo. El principal reto es garantizar que sea completamente visitable porque hasta la fecha hay varias zonas a las que por motivos de seguridad no se puede acceder, en concreto, el 30% del monumento.

El Estado sufragará el 50% del proyecto de reforma que asciende a 1.006.076 euros, es decir, 503.038 euros, mientras que el Ayuntamiento se comprometió a conseguir la otra mitad de la financiación. El alcalde de la villa, Juan Montes, asegura que asumir el 50% es un reto muy grande, pero cree que ha sido uno de los motivos que han servido para que el Ministerio se decantara por el proyecto de Turégano y no por cualquier otra de las cientos de solicitudes que se quedan fuera cada año.

El Ayuntamiento tiene la obligación aportar al menos el 10%, unos 100.000 euros en dos anualidades, por lo que ahora busca fuentes de financiación que permitan hacer más asequible para un pueblo de menos de 1.000 habitantes esta inversión. «El objetivo es que la localidad no tenga que hipotecarse aportando mas de medio millón de euros, pero también evitar que se cierren las puertas a otras inversiones de mantenimiento y desarrollo del municipio», asevera Montes. No obstante, insiste en que las mejoras en el castillo se tienen que hacer «sí o sí». Por el momento, el edil ha conseguido el compromiso de la Junta de Castilla y León de aportar 250.000 euros. Además, la Diputación provincial ha anunciado que también colaborará, aunque, por el momento, se desconoce la cuantía.

Para competir por la ayuda del Ministerio, el Consistorio elaboró un proyecto básico, pero ahora es necesario otro de ejecución mucho más exhaustivo y en el que se detallen cada una de las intervenciones, así como los plazos. Una actuación que se está realizando de forma coordinada con la Dirección de Patrimonio de la Junta con el fin de que todos los pasos sean acordes a la normativa y no haya requerimientos posteriores que ralenticen los trámites. La mayor parte del proyecto está destinada a mejorar la accesibilidad y a la restauración de los elementos más deteriorados. Montes detalla que se va a trabajar en especial en la iglesia románica de San Miguel, que se encuentra en el interior de la fortaleza. El templo de tres naves y torre sobre crucero data del siglo XII, aunque algunas de las modificaciones son del XIII y no fue hasta la segunda mitad del XV cuando sufrió su transformación más importante, por último, en el XVI se modificó el acceso a la iglesia. En la actualidad, sólo se aprecia la antigua estructura románica en el interior, así como en su gran pila bautismal tallada. El templo es uno de los espacios con mayor capacidad y más posibilidades para organizar diferentes actividades culturales, además, del uso para el culto que ya se da en momentos puntuales del año, no obstante, los escalones y cambios de rasante dificultan este fin. Por eso, este espacio será una de las prioridades y una de las principales actuaciones pasa por reparar el suelo, que se encuentra levantado en ciertos puntos y con un elevado grado de deterioro. También serán visitables gracias a estas intervenciones las almenas y el recinto amurallado interior con todo su adarve, en este último caso, se instalarán pasarelas y barandillas que faciliten el paseo.

La intención es que las personas con movilidad reducida no tengan que quedarse a las puertas y puedan disfrutar de la mayor parte este castillo que fue declarado Monumento Histórico Artístico hace cerca de 90 años, el 3 de junio de 1931. Asimismo, se instalarán rampas que reduzcan los desniveles y, posiblemente, un ascensor, que permita subir a la torre, todo ello, con un plazo de ejecución de dos años, según Montes. Estas modificaciones mejorarán el recorrido turístico que realizan las visitas por el interior, ya que tendrá la entrada por una zona del castillo y la salida se situará después de un paseo por la muralla. De este modo, se evitan las aglomeraciones en determinados puntos y que las visitan se crucen, haciendo el trayecto más cómodo.

El acceso prohibido a algunas estancias se debe al riesgo de desprendimiento de fragmentos de roca, Montes asegura que «hay piedras sueltas que podrían caer y provocar daños a los visitantes», aunque recalca que en este monumento «no existe riesgo de derrumbe» gracias a las pequeñas intervenciones de consolidación que se han ido llevando a cabo. Eso sí, para que sea visitable su consolidación será otra de las prioridades.

Saneamiento

Estas no son las primeras obras que se han realizado en el monumento, aunque es el único que se mantiene intacto desde el siglo XV, se han llevado a cabo varias intervenciones puntuales y de emergencia. Por ejemplo, en 1931 cuando se quitaron los yesos del interior de la iglesia, también en 1951, en los años 70 y en 1995, cuando se consolidó la muralla, además, en 2003 se hicieron obras puntuales en los torreones.

En 2017 se invirtieron 58.500 euros, cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) para la consolidación, reparación e impermeabilización del torreón central de la triple torre del Homenaje y su adaptación para uso turístico. A finales de agosto de 2014 comenzó una segunda fase de restauración que permitió la limpieza, impermeabilización y consolidación de los torreones y almenado del balcón episcopal, así como de la espadaña del castillo, con un presupuesto de 53.312 euros.

Otra de las mejoras que se llevará a cabo durante los próximos meses es relativa al saneamiento y abastecimiento. La fortaleza no dispone de aseos y tampoco llega el agua hasta el cerro en el que se ubica. Por eso, tras estudiar varias alternativas, entre ellas, la de instalar inodoros químicos el Ayuntamiento ha optado por extender la red hasta la zona para instalar los servicios, obra que requerirá una partida de 20.000 euros financiada por el Consistorio.

La Junta ya ha autorizado la intervención, por lo que Montes prevé que los trabajos puedan empezar después de las elecciones del próximo 26 de mayo, ya que primero es necesario contratar un arqueólogo que se encargue de supervisar y analizar los restos materiales que puedan aparecer durante el proceso. Asimismo, advierte de que al tratarse de un monumento histórico de envergadura es necesario cavar a mano. Llevar la red de abastecimiento hasta el castillo e instalar tomas de agua también será una garantía ante posibles incendios, eso sí, requerirá un sistema de desagüe que conecte con la red municipal, lo que supondrá una ampliación de 150 metros de la red de tuberías. Uno de los motivos por los que Juan Montes (PP) ha decidido volver a presentarse a la Alcaldía es precisamente el de concluir uno de los proyectos más ambiciosos que ha guiado como alcalde, la restauración del Castillo. El proceso comenzó en 2017 tras firmar el convenio de cesión con el Obispado de Segovia por un periodo de 50 años con el fin de optar a las ayudas estatales. Ahora se ha conseguido el reto de participar en la ayuda del 1,5% Cultural, pero las necesidades no acaban aquí. El millón de euros permitirá acometer las obras más urgentes y que garanticen su accesibilidad, sin embargo, todavía quedará pendiente la restauración de la muralla exterior, que es la zona más antigua del castillo, ya que data de finales del siglo XI o principios del XII, y sus paredes son de barro.

No obstante, antes el Ayuntamiento pretende concurrir a otras ayudas que otorga el Ministerio de Fomento para la accesibilidad con el fin de reparar el adoquinado de la subida al castillo desde la plaza y crear un acceso más atractivo y sencillo. El proyecto, presupuestado en 300.000 euros, también incluirá un parking con plazas de aparcamiento para unos 200 vehículos en la parte alta del castillo.

15.000 visitas

La fortaleza es la insignia de Turégano y una de las obras del patrimonio nacional, además, es uno de los atractivos turísticos de la comarca y forma parte de la Ruta de los Castillos de Segovia. El último año recibió 15.000 visitas, aproximadamente la mitad de las que pasan por el municipio, según estima el alcalde. El horario de apertura es de miércoles a domingo de 11 a 14 y en función de la época del año por la tarde oscila de 16 a 17 la apertura y el cierre entre las 18 y 20 horas, eso sí el precio se mantiene en dos euros durante todo el año. Las visitas guiadas son con reserva previa, aunque en verano se suelen hacer siempre que hay al menos diez visitantes.