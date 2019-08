«La inestabilidad emocional acompaña a todos los artistas» Manu Tenorio, en un concierto. / EFE El artista ofrecerá mañana en Valsaín temas de su nuevo disco y otros «que me han ido acompañando toda mi carrera» MARÍA MARTÍNEZ Segovia Jueves, 29 agosto 2019, 11:35

Manu Tenorio actuará mañana viernes, a las 21:00 horas, en la plaza de toros de Valsaín, donde ofrecerá un concierto a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), en el que colabora El Norte de Castilla.

–El 20 de agosto se cumplió un año del grave accidente doméstico que sufrió. ¿Cómo se encuentra, está totalmente recuperado o le queda algún tipo de intervención quirúrgica? Ha repetido que ese día volvió a nacer. ¿Se plantea la vida de manera diferente desde entonces?

–Ya estoy totalmente recuperado, gracias a Dios. Ahora me tocan unos tratamientos para terminar de curar al 100% la estética de la piel. Pero se puede decir que estoy prácticamente recuperado. Desde ese día tuve mucha conciencia de lo fugaz y lo pasajero que puede llegar a ser todo y de lo fortuito, que en un momento dado ocurren las cosas. La vida te puede dar un giro de 180 grados de la manera más inesperada. Ni somos eternos, ni somos para siempre, ni las cosas van a seguir siendo siempre igual.

–¿Qué se van a encontrar los espectadores del concierto en Valsaín? ¿Va a presentar su nuevo disco?

–El concierto de Valsaín va ser muy especial al ser por una causa muy noble, para la lucha contra el cáncer. Yo creo que es el primer motivo por el que hay que ir al concierto, para ayudar a la gente que más lo necesite. En cualquier momento nos puede pasar a nosotros y necesitamos también gente que nos apoye. Y sí, efectivamente va a ser un repertorio muy amplio. Va a haber canciones de mi último trabajo, de mi último disco, que se llama 'Nosotros en la noche', junto con otras que me han ido acompañando toda mi carrera.

–¿Hace muchos conciertos solidarios?

–Siempre destino alguno de mis conciertos a fines benéficos, pero ya no solamente conciertos, sino también a nivel de presencia en cenas o eventos solidarios. Siempre procuro arrimar el hombro.

–¿Se ha encontrado con muchas personas que encuentran en la música consuelo para superar etapas difíciles de su vida?

–Muchísimas veces he vivido experiencias y me han llegado noticias de personas cuya vida la ha llenado mucho mi música. Realmente es gratificante que gente que ha tenido algún familiar que les ha faltado hayan utilizado la música como vía de escape. Personas que a través de ella se olvidan de una mala etapa que han vivido. Es gratificante porque te da la sensación de que lo que haces es algo importante que ayuda a la gente, y eso es lo mejor que te puede pasar.

–¿Cantará 'Llevo tu luz'? ¿Quién es la luz de Manu Tenorio?

–Sí, efectivamente. Es el primer single que sacamos de este disco y por supuesto que lo vamos a cantar porque es una canción con una energía muy buena y con mucha fuerza. Esa luz la tiene mi familia y mi niño, que te dan energía y te motivan. En este último año es la que más me ha ayudado a sobreponerme y superar aquel percance.

–¿Es la primera vez que viene a Segovia?

–En Segovia he estado hace ya muchísimos años y volver me alegra mucho. Es una ciudad formidable, fantástica y qué mejor que volver para ofrecer un concierto.

–Salió de la academia de Operación Triunfo ahora hace 17 años. ¿Cómo se planteó su vida de artista tras ese boom de popularidad?

–Nuestra salida y aquel momento fueron bastante fuertes. La promoción que tuvimos, la difusión, el nivel de fama de aquel momento fue muy heavy, muy duro y muy fuerte. De un día para otro, como aquel que dice, no solamente nos conocía toda España, sino parte del extranjero, parte de Latinoamérica. Asumir bien ese cambio fue duro, pero la verdad es que nos adaptamos rápidamente y, gracias a Dios, disfrutamos de los conciertos, de la carrera y de nuestro trabajo.

–¿Repetiría la experiencia?

–Repetiría aquella experiencia. Por supuesto que la repetiría porque realmente fue una edición maravillosa, con unos compañeros inolvidables e inmejorables que forjamos allí una segunda familia fantástica.

–¿Sigue manteniendo amistad con ellos?

–Sí, con la mayoría. Seguimos teniendo una relación formidable. Aunque ya han pasado los años, sabemos que siempre estamos ahí para lo que necesitemos. Nuestro reencuentro fue el detonante para las últimas ediciones de 'Operación Triunfo.' El buen rollo que había era lo que el público necesitaba realmente para que volviera otra edición.

–¿Necesitó ayuda psicológica al acabar el concurso?

–Probablemente no hubiera venido mal. Yo seguí mi vida, seguí trabajando. Mi familia me ha ayudado mucho a que no perdiera el norte. Después de asumirlo, no la necesité, pero tampoco hubiera estado de más, la verdad.

–Chenoa ha sido jurado en 'Tu cara me suena' y Biscal y Bustamante, en 'La Voz'. ¿Le gustaría probar esa faceta televisiva?

–Sí, por supuesto. Pero es obvio que esos jurados están capitalizados por las multinacionales. Es muy complicado meter cabeza ahí, esa es la verdad.

–Usted realiza sus propias producciones.

–Sí, lo llevo haciendo muchísimos años. De hecho, el último año volví con Universal pero tampoco terminé muy contento con los resultados. Eso hizo que volviera a tomar las riendas de mi carrera como llevo tantos años haciendo. No me ha ido mal.

–¿Va a traer algún invitado especial al concierto?

–Probablemente cuente con algunos invitados, pero ahora mismo es una sorpresa. Prefiero que si la gente quiere saber quién me va a acompañar, quién va a venir, lo descubra en el concierto en esa misma noche.

–¿Qué tipo de público espera?

–A todo aquel que tenga sentimientos, todo aquel que tenga conciencia de que ayudar a los demás no es una opción, sino una obligación. Yo voy a darlo todo, me ha hecho muchísima ilusión que hayan contado conmigo y espero que sea un éxito de todos, no solo mío.

–¿Tiene algún truco especial para llegar al público?

–Lo más importante es la honestidad. Creo que en este mundo, que a veces parece tan de cartón, la gente valora mucho saber que haces las cosas con corazón, con sinceridad, que no intentas engañar a nadie y que procuras ser honesto.

–¿El ritmo frenético de la música conlleva inestabilidad emocional?

–La inestabilidad emocional acompaña a todos los artistas. Siempre estamos en este ascensor de emociones, en el que a veces nos sentimos muy exultantes y nos venimos arriba y estamos desbordantes de alegría y, otras veces, estamos en el sótano y no nos miramos ni nosotros mismos al espejo.

–¿'El roce' es una canción más arriesgada,con un videoclip de tono más erótico? ¿Deseaba un cambio de estilo?

–Efectivamente, con esa canción hemos querido dar un giro de estilo, hacer algo un poquito más veraniego, más rítmico, más sugerente, pero sin renunciar a mi identidad. Me ha gustado hacer algo un poquito más diferente.

–Ángela Ponce, primera transgénero española que se presenta al concurso de Miss Universo, protagoniza el vídeo. ¿Quería lanzar algún mensaje?

–No fue una casualidad, se buscó adrede. Terminé muy contento no solo porque sea una chica fantástica y formidable, sino también porque tuve la oportunidad de conocer su historia, su lucha, su perseverancia, todo lo que ha pasado hasta llegar aquí. La verdad es que me pareció formidable lo que lleva haciendo durante tantos años, reivindicar los derechos de las personas transexuales.