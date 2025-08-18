El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Extinción del incendio de Basardilla, este domingo. Ayto. Torrecaballeros

Un incendio forestal en Fuenterrebollo moviliza un amplio dispositivo

Las causas del fuego aún se desconocen, y la superficie afectada está en proceso de perimetración

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Lunes, 18 de agosto 2025, 13:35

A las 12:37 horas de hoy, se ha declarado un incendio forestal en el término municipal de Fuenterrebollo, en la comarca de Cantalejo, en ... una zona de pinar. Las causas del fuego aún se desconocen, y la superficie afectada está en proceso de perimetración, según ha informado la Junta de Castilla y León.

