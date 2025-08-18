Un incendio forestal en Fuenterrebollo moviliza un amplio dispositivo

A las 12:37 horas de hoy, se ha declarado un incendio forestal en el término municipal de Fuenterrebollo, en la comarca de Cantalejo, en ... una zona de pinar. Las causas del fuego aún se desconocen, y la superficie afectada está en proceso de perimetración, según ha informado la Junta de Castilla y León.

El servicio de extinción de incendios de la Junta ha desplegado un importante dispositivo para sofocar las llamas con la mayor rapidez posible y evitar su propagación. En el operativo participan cuatro agentes medioambientales y cuatro cuadrillas terrestres, compuestas cada una por un equipo de cinco peones, un peón especialista y un capataz, equipados con un vehículo todoterreno y un pick-up con depósito de agua de entre 300 y 500 litros. Además, se han movilizado tres autobombas, camiones todoterreno con depósitos de 3.000 a 5.000 litros y bombas de impulsión. También se ha incorporado una cuadrilla helitransportada, formada por un técnico o capataz y entre cuatro y siete peones especialistas, trasladados en helicóptero y con un vehículo todoterreno asociado.

Los efectivos trabajan para controlar el incendio, en un contexto de alta preocupación por los múltiples focos activos en Castilla y León, que han causado graves daños en los últimos días. La Junta mantiene activada la situación operativa nivel uno del plan Infocal debido a la simultaneidad de incendios en la región.

Incendios ya extinguidos

La provincia de Segovia, en alerta extrema por riesgo de incendios, ha registrado numerosas incidencias a lo largo del fin de semana.

Minutos antes de las ocho de la tarde de ayer, saltaban las alarmas en la capital. Una gran columna de humo salía de la llamada hoya de Velódromo, junto al Camino de la Piedad. Una dotación de bomberos partió rápidamente hacia el foco del siniestro y los efectivos actuaron con rapidez perimetrando el incendio y sofocando las llamas. Para ello contaron con el apoyo de los servicios de extinción de incendios de la Junta de Castilla y León, que perimetraron la zona afectada y procedieron a refrescar el terreno para evitar posibles reigniciones. Las causas del incendio se desconocen, pero los bomberos encontraron en el lugar varios enseres ocultos que apuntan a la presencia de personas sin hogar entre la abundante vegetación que cubre la zona.

Dos horas antes, una repentina e intensa tormenta eléctrica había causado un incendio en el término municipal de Basardilla, cerca del río Pirón, en el piedemonte. La Junta desplegó un operativo compuesto por una cuadrilla terrestre, dos autobombas, un técnico y dos agentes medioambientales, que lograron sofocar el incendio en dos horas y media. En la ciudad, el vendaval de la tormenta derribó ramas y movió tejas y toldos.

En la madrugada del sábado, se produjeron sendos incendios en Santo Tomé del Puerto (2,4 hectáreas de pasto) y Otones de Benjumea. En la mañana de ayer el foco estuvo en Sepúlveda, donde se declaró un incendio que estuvo activo hasta la tarde.