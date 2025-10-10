«Lo más importante son las personas y los derechos que les son inherentes»

En un acto cargado de simbolismo y significado institucional, Jorge Martínez Acinas tomó ayer posesión como nuevo Defensor de la Ciudadanía del Ayuntamiento de Segovia. ... La ceremonia, que se desarrolló en antiguo salón de plenos de la Casa Consistorial, reunió a todos los miembros de la corporación municipal, autoridades civiles y académicas, representantes vecinales y familiares y amigos del nuevo defensor.

Tras jurar el cargo y recibir, de manos del alcalde de Segovia, José Mazarías, la medalla corporativa, Martínez Acinas se dirigió a los asistentes con un discurso que combinó gratitud, compromiso y una clara visión de la labor que le aguarda. Como segoviano de nacimiento, expresó el «gran honor» que para él supone haber sido elegido por unanimidad por la corporación municipal, y agradeció la propuesta inicial del alcalde, José Mazarías, y el respaldo de todos grupos municipales. El nuevo defensor, recientemente jubilado tras una dilatada carrera profesional, dijo que su objetivo será «escuchar, ponerse en el lugar del otro, explicar, asesorar, informar y, en definitiva, ayudar a los conciudadanos en sus relaciones con la administración municipal». Precisamente, la figura del Defensor de la Ciudadanía existe para servir a las personas, independientemente de su origen. «Llevo toda mi vida profesional tratando con personas, que realmente son lo que más importa. Somos una ciudad hospitalaria, en el sentido amplio del término, y en mi vida tengo una cosa clara: las personas y todos los derechos que les son inherentes son lo importante», afirmó.

Martínez Acinas subrayó igualmente la importancia que en su trayectoria como defensor tendrá la colaboración con las asociaciones vecinales, el personal municipal y sus antecesores en el cargo, cuya experiencia resultará clave para abordar las quejas y problemas de los ciudadanos. En este sentido, se comprometió a trabajar con empatía, mediar entre los ciudadanos y las concejalías, y presentar propuestas de mejora al pleno municipal y a la propia Alcaldía. «Solicito al señor alcalde, a los concejales y a los diferentes grupos corporativos que, así como ha existido unanimidad en mi nombramiento, haya el consenso necesario para que la Oficina de la Defensoría pueda ejercer eficazmente las responsabilidades asignadas en beneficio del interés general y del bienestar de nuestros conciudadanos», señaló, y prometió poner «todo el corazón y esfuerzo» en esta nueva etapa, con el «permiso y apoyo» de su familia.

Ampliar El alcalde impone la medalla corporativa a Martínez Acinas. A. de Torre

El alcalde de Segovia, José Mazarías, cerró el acto. El regidor destacó el «profundo significado democrático» de la ceremonia y su relevancia como «muestra del compromiso del Ayuntamiento con la transparencia y el diálogo». Mazarías tuvo palabras de reconocimiento para los anteriores defensores -Claudia de Santos, Jesús Tapia, José García Velázquez, Rodrigo González y Paloma Serrano- por su «escucha activa, empatía, prudencia y firmeza» en la defensa de los derechos de los segovianos. «Habéis sido una figura fundamental en la relación entre la ciudadanía y su Ayuntamiento», afirmó.

Para el presidente de la corporación municipal, el Defensor de la Ciudadanía no es una figura menor, sino una «pieza clave» de un sistema democrático que pone a las personas en el centro. Su labor, aunque a menudo silenciosa, tiene un impacto directo en la vida diaria de los vecinos, pues resuelve dudas, mejora procedimientos y garantiza que «nadie quede al margen». El alcalde agradeció a Martínez Acinas, la valentía de asumir el reto cuando empezaba a disfrutar de su jubilación. «Tu trayectoria profesional como responsable de Personal en la Diputación Provincial y como profesor en distintos centros universitarios, junto con tu conocimiento de nuestra ciudad y tu actitud constructiva, son una garantía para el desempeño de esta labor», afirmó Mazarías, que expresó su confianza en la calidad humana y profesional del nuevo defensor.

«Espero que haya el consenso necesario para que pueda ejercer eficazmente las responsabilidades»

Jorge Martínez Acinas, licenciado en Derecho, graduado social, máster en Relaciones Industriales y Doctor en Derecho, cuenta con una sólida trayectoria académica y profesional. Ha sido profesor tutor de Derecho en la Uned de Segovia y profesor asociado de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en las universidades de Salamanca y Valladolid durante cuarenta y un años. Además, hasta 2024 fue funcionario de carrera en la Diputación Provincial de Segovia, donde desempeñó funciones como técnico y jefe de servicio durante casi cuatro décadas. Su experiencia como gestor administrativo y agente de seguros completa un perfil orientado al servicio público y la atención a las personas.

La toma de posesión del sexto Defensor de la Ciudadanía viene a renovar el compromiso del Ayuntamiento con la participación ciudadana y la defensa de los derechos de los segovianos. Martínez Acinas echará mano de su experiencia para garantizar que la voz de los segovianos sea escuchada y sus inquietudes atendidas.