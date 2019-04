Los hosteleros solicitarán al Ayuntamiento poder cubrir las terrazas Mobiliario de una terraza apilado junto a una columna en la vía pública. / A. de Torre El presidente de la AIHS espera que la nueva ordenanza permita mantener el mobiliario recogido en la calle por las noches QUIQUE YUSTE Segovia Miércoles, 3 abril 2019, 11:55

La aprobación de la nueva ordenanza de terrazas será un asunto que abordará de forma definitiva la nueva Corporación que salga de las urnas el 26 de mayo, pero el actual equipo de gobierno ya tiene prácticamente listo el borrador con la nueva normativa que regulará la fisonomía, la estética y la funcionalidad del mobiliario de los establecimientos hosteleros en la vía pública. Los miembros de la nueva junta directiva de la Agrupación Industrial de Hosteleros Segovianos (AIHS) mantuvieron hace unos días una reunión con la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, en la que, entre otras cuestiones, solicitaron disponer del borrador para estudiarlo, petición que por el momento no ha recibido respuesta.

La nueva ordenanza, que se pretendía que estuviera en vigor a comienzos de año, ya fue objeto de negociaciones entre el Ayuntamiento y los hosteleros de la ciudad a finales de 2017 para conocer sus sugerencias, con un posterior periodo de exposición pública durante la primavera de 2018 en la que tanto instituciones como particulares pudieron hacer sus aportaciones. Entre las aportadas por Roberto Moreno, el nuevo presidente de la agrupación de hosteleros, destaca la posibilidad de cubrir las terrazas durante todo el año, medida que reclamarán, si no está incluida, una vez se conozca el borrador. «No sabemos por qué existe tanta polémica y tanta complicación con esto en Segovia», declara Moreno, quien señala que en el resto de ciudades de España y de Europa es habitual que las terrazas estén cubiertas. «Aquí todo es un 'no' y eso no puede ser». No obstante, reconoce que se trata de una cuestión que puede generar discusiones en el casco histórico de la ciudad –no así en los barrios, donde hay más espacio–, por lo que apuesta por consensuar la decisión. La posibilidad de instalar cortavientos y nuevos modelos de estufa es una alternativa menos compleja que permitiría a los hosteleros atraer un tipo de cliente que quiere sentarse en una terraza todo el año. «Nosotros queremos cerramientos o cortavientos, pero que nos dejen dar vida a las terrazas durante todo el año», subraya.

Actualmente, dos terceras partes de las terrazas de Segovia son anuales, es decir, tienen permiso para instalarse en la vía pública del 1 de enero al 31 de diciembre. El resto tienen limitado su calendario del 1 de marzo al 1 de noviembre, aunque se espera que se reduzcan en el caso de que la nueva ordenanza permita cubrir o cerrar las terrazas.

Riesgo de cierres

Los hosteleros también temen que la nueva ordenanza que prepara el Ayuntamiento de Segovia obligue a los establecimientos a guardar dentro de los locales el mobiliario de las terrazas. «Sería una barbaridad», declara Roberto Moreno, quien espera que la medida sea consensuada antes de entrar en vigor. «Supondría el cierre del 90% de los locales que tienen terraza en el casco antiguo. La mayoría de los locales no tenemos esa capacidad», añade.

En la reunión mantenida con la alcaldesa, que sirvió de presentación de la nueva junta directiva de la Aihs, los hosteleros pidieron que tras las elecciones municipales se mantengan grupos de trabajo para tomar decisiones basadas en acuerdos alcanzados por ambas partes.

Además, se recordó la petición realizada hace semanas para que los hosteleros de la Plaza Mayor pudieran instalar antes sus terrazas los jueves ante la disminución de puestos del mercado.