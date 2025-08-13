Un hombre y una menor resultan heridos tras volcar su coche en la CL-605 El accidente se produjo a primera hora de la tarde en término municipal de Valverde del Majano

Dos personas resultaron heridas leves en un accidente de tráfico ocurrido a primera hora de la tarde en la CL-605, a la altura del término municipal de Valverde del Majano. El siniestro se produjo a las 13:39 horas, cuando un turismo se salió de la vía, perdió el control y dio varias vueltas de campana hasta detenerse en la parte izquierda de la calzada (sentido Segovia). El accidente, cuyas causas están bajo investigación, se produjo en una zona recta sin curvas ni obstáculos aparantes.

En el coche viajaban un hombre adulto y una menor, que resultaron heridos leves. Ambos pudieron salir del turimo por sus propios medios y fueron encontrados conscientes y fuera del vehículo por los equipos de emergencia.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y personal de Emergencias Sanitarias - Sacyl, que movilizó una UVI móvil para atender a las víctimas en el mismo punto del accidente.

Como consecuencia del siniestro la circulación en la CL-605 se vio parcialmente afectada durante casi dos horas, el tiempo que duraron las labores de asistencia de los heridos y retirada del vehículo accidentado.

Por otra parte, los servicios de emergencia también tuvieron que intervenir en una colisión por alcance entre un camión y un turismo en el túnel de Guadarrama de la AP-6 en sentido Segovia. Hasta el lugar se desplazó la Guardia Civil y personal médico de El Espinar, que atendieron a los ocupantes del turismo de un ataque de nervios por la colisión.