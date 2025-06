Herido un joven tras arrojarse al Eresma desde San Lorenzo

Un joven de 28 años ha resultado herido este lunes por la tarde tras sufrir un golpe en la cabeza al paso del río Eresma ... por Segovia capital. Los hechos se han producido minutos más tarde de las 19:30 horas, cuando el hombre se ha lanzado al agua desde un punto de la calle Los Molinos, en el barrio de San Lorenzo.

Según las primeras investigaciones, la intención del joven era refrescarse en el río ante las temperaturas superiores a los 30 grados que se registraban en ese momento en la capital segoviana. Sin embargo, al lanzarse al agua impactó con una piedra y sufrió una importante herida en la cabeza.

Tras recibir la llamada que alertaba de lo sucedido, el servicio de emergencias 112 de Castilla y León dio aviso a una ambulancia, a los Bomberos de Segovia y a la Policía Local. Varias patrullas de la Policía Nacional también se desplazaron hasta el lugar.

La intervención de los Bomberos de Segovia fue necesaria para conseguir trasladar al joven desde el lugar en el que se encontraba hasta la ambulancia. Una vez en el vehículo de emergencias fue trasladado al Hospital General de Segovia.

Fuentes municipales recuerdan que no está permitido el baño en este punto de la ciudad y aseguran que no es frecuente que persona alguna opte por darse un chapuzón al paso del Eresma por la ciudad. Sin embargo, durante las últimas semanas no ha sido extraño ver a varios grupos de jóvenes refrescarse en el río en las inmediaciones de la Casa de la Moneda.