Obras en la cubierta del pabellón de Nava de la Asunción. Antonio de Torre

La gotera del pabellón de Nava surgió por un taladro en las obras del techo

«Vamos a empezar y si en dos ataques hay miedo, paramos»

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Viernes, 26 de septiembre 2025, 11:54

Las goteras que interrumpieron durante media hora el partido entre Viveros Herol Nava y Frigoríficos Cangas fueron originadas por una grieta en el techo del ... pabellón municipal Guerrer@s Naver@s, que está instalando una nueva capa de aislamiento respecto a la cubierta original y sumará sobre ella placas solares. Como hay que 'taladrar' sobre el techo original, quedó una parte sin sellar y las chapas de esa segunda capa llegaron con retraso, con lo que la obra llegó sin terminar al estreno del equipo como local en Asobal. La cosa pudo sortearse con parches porque llovió lo justo el viernes, aunque siguió precipitando durante el fin de semana y afectó a los partidos de la cantera. Una vez identificado el punto y recibidas las chapas de aislamiento, la previsión del Ayuntamiento es que la obra acabe a lo largo de la semana y no haya nuevos riesgos para el próximo compromiso en casa, la visita del Bidasoa el sábado 4 de octubre.

