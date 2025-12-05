El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Simulación del futuro módulo cubierto de atletismo de Segovia. El Norte

Segovia

El gobierno municipal teme retrasos en la financiación del módulo cubierto de atletismo

José Luis Horcajo afirma que en noviembre se debería haber constituido una comisión de trabajo entre el CSD, la Junta y el Ayuntamiento

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Viernes, 5 de diciembre 2025, 13:23

Comenta

El gobierno municipal de Segovia ha expresado su preocupación por posibles retrasos en la financiación del módulo cubierto de atletismo, un proyecto que el ... Ayuntamiento considera listo para arrancar en cuanto se cierre el reparto económico entre administraciones. El portavoz y concejal de Hacienda, José Luis Horcajo, ha explicado que, tras la reunión mantenida en Madrid por el alcalde y el concejal de Deportes con el Consejo Superior de Deportes (CSD), quedó acordado constituir a finales de noviembre una comisión de trabajo «a tres partes» -Ayuntamiento, Junta de Castilla y León y CSD- para avanzar en el convenio de colaboración. Sin embargo, el Consistorio asegura que esa comisión «se está retrasando» y que, por el momento, no han recibido noticias para organizarla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenido el jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid en una operación antidroga
  2. 2

    Muere la trabajadora de un bazar de la calle Labradores
  3. 3

    Tensión familiar en la Audiencia de Valladolid para saber quién esquilmó la cuenta de la abuela
  4. 4 La Junta pagará en enero a sus empleados los atrasos de 2025 y una subida salarial del 4%
  5. 5 Cambios en la tarjeta Buscyl para menores de 15 años
  6. 6

    El «monstruo» que degolló a su mujer en plena autovía y tiró su cadáver a un contenedor
  7. 7 El rincón de las tortillas originales que se encuentra en el centro de Valladolid
  8. 8 Multitudinario adiós a José Luis Cienfuegos, la mirada «curiosa, valiente y abierta» que es ya historia del cine
  9. 9

    Un cambio del PGOU por sentencia desatasca al menos 400 pisos entre la antigua azucarera y Findus
  10. 10 El fallecido de la dana que apareció por un vídeo de Tik-Tok

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El gobierno municipal teme retrasos en la financiación del módulo cubierto de atletismo

El gobierno municipal teme retrasos en la financiación del módulo cubierto de atletismo