El gobierno municipal teme retrasos en la financiación del módulo cubierto de atletismo

El gobierno municipal de Segovia ha expresado su preocupación por posibles retrasos en la financiación del módulo cubierto de atletismo, un proyecto que el ... Ayuntamiento considera listo para arrancar en cuanto se cierre el reparto económico entre administraciones. El portavoz y concejal de Hacienda, José Luis Horcajo, ha explicado que, tras la reunión mantenida en Madrid por el alcalde y el concejal de Deportes con el Consejo Superior de Deportes (CSD), quedó acordado constituir a finales de noviembre una comisión de trabajo «a tres partes» -Ayuntamiento, Junta de Castilla y León y CSD- para avanzar en el convenio de colaboración. Sin embargo, el Consistorio asegura que esa comisión «se está retrasando» y que, por el momento, no han recibido noticias para organizarla.

Horcajo confía en que sean «motivos menores» y en poder concretar la reunión «en los próximos días» para despejar el calendario. El edil subraya que el proyecto «ya está redactado» y que «solo necesita la financiación para ponerse en marcha», por lo que el Ayuntamiento quiere incluir en el próximo presupuesto una partida inicial que permita empezar a trabajar. Noticia relacionada La construcción del módulo cubierto de atletismo dará comienzo en 2026 El acuerdo de cofinanciación se fraguó el pasado octubre, cuando el alcalde José Mazarías y el concejal de Deportes, Jesús Garrido, abordaron con el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, un modelo de colaboración para impulsar la infraestructura junto a la Junta de Castilla y León. El presupuesto estimado del módulo ronda los 3,3 millones de euros más IVA y la previsión planteada era iniciar las obras en 2026 y ejecutarlas por fases en varias anualidades.

