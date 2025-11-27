El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Protesta de los ganaderos delante de la Subdelegación del Gobierno. Óscar Costa

Segovia

Los ganaderos, contra la «mafia del globo»: «Se ríen de nosotros porque invaden nuestras explotaciones»

Exigen a las administraciones que regulen la actividad de los vuelos de globos aerostáticos y la sometan a un régimen sancionador

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Jueves, 27 de noviembre 2025, 18:59

Comenta

«Los globos despegan de los Altos de la Piedad, alargan los vuelos todo lo que quieren y terminan cayendo en nuestras fincas. Pisotean cultivos ... recién sembrados, destrozan praderas reservadas y, lo peor, cuando sobrevuelan parcelas con ganado, las vacas se espantan, se agolpan, sufren abortos, cojeras y estrés severo. Luego entran con vehículos sin permiso en propiedades privadas como si fueran suyas».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una árbitra usa el protocolo antiviolencia en un partido juvenil en Valladolid: «Payasa, hija de puta, sinvergüenza»
  2. 2 Muere una mujer de 78 años tras precipitarse desde un balcón en Parquesol
  3. 3 Atribuyen al asesino de Eli ocho delitos en Medina de Rioseco y Villabrágima
  4. 4

    Evacúan una empresa de Boecillo por una nube roja generada por una reacción química
  5. 5 La Junta pagará 7.000 euros a un cazador después de que un lobo matara a su perro
  6. 6 Encendido de luces de Navidad en Valladolid: horarios, espectáculos y calles iluminadas
  7. 7

    Cronología: el soterramiento en Valladolid vuelve al mismo punto de hace 36 años
  8. 8

    Instalan nuevos bolardos en el acceso a las rotondas de La Cistérniga para evitar la invasión de carriles
  9. 9

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  10. 10 Vuelve el mercado navideño a la Plaza Mayor: oferta, horarios y días de apertura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Los ganaderos, contra la «mafia del globo»: «Se ríen de nosotros porque invaden nuestras explotaciones»

Los ganaderos, contra la «mafia del globo»: «Se ríen de nosotros porque invaden nuestras explotaciones»