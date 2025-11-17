El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un globo aerostático, en una parcelas a las afueras de Segovia capital. Antonio Tanarro

Ganaderos y pilotos de globos llegan a las manos tras un aterrizaje en Segovia

El episodio ha reactivado un conflicto que ambas partes mantienen desde hace años por los aterrizajes en fincas privadas

El Norte

El Norte

Segovia

Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:51

Comenta

La tensión entre ganaderos y empresas de globos aerostáticos en la provincia de Segovia ha estallado este fin de semana con un nuevo incidente en Brieva que ha generado dos versiones opuestas y ha reavivado un conflicto que se arrastra desde hace años.

Según ha criticado Unión de Campesinos de Segovia-UCCL a través de un comunicado, un ganadero de Basardilla que explota una finca de pastos en el término de Brieva recibió el domingo «una brutal paliza» por parte de cuatro personas, entre tripulantes y personal de apoyo de un globo de la empresa Aerotours, después de recriminarles que hubieran aterrizado sin permiso y mientras tomaba nota de las matrículas de los vehículos. La organización agraria acusa a la firma de «actuar con total impunidad» y afirma que el episodio supone «un paso más» en una escalada que, a su juicio, va desde la mofa hasta «la violencia física pura y dura».

UCCL sostiene que fue el propio ganadero quien llamó a la Guardia Civil para que se personara en la finca y niega tajantemente las informaciones difundidas por las empresas de globos, que le señalan como agresor. La organización desmiente que el terreno de aterrizaje no pertenezca a la explotación, que se trate de una «zona de aterrizaje» habilitada y que se impidiera la salida del globo o de sus ocupantes, y acusa a Aerotours de «mentir en todo el contenido» de su comunicado.

El sector de los globos aerostáticos, por su parte, difundió el domingo una nota en la que asegura que fue el ganadero quien se presentó en el lugar de aterrizaje y agredió al piloto, al tiempo que le insultaba y amenazaba repetidamente delante de testigos. Según esa versión, el terreno no es de su propiedad ni tenía ganado en el momento del aterrizaje y, para frenar la agresión, el hombre tuvo que ser reducido por personal de la empresa e incluso por alguno de los pasajeros.

Noticias relacionadas

«Si las vacas se estresan, puedo garantizar que los pilotos de globo también»

«Si las vacas se estresan, puedo garantizar que los pilotos de globo también»

Los ganaderos exigen sanciones contra los globos aerostáticos por los vuelos rasos

Los ganaderos exigen sanciones contra los globos aerostáticos por los vuelos rasos

Las empresas de globos afirman que no es la primera vez que este ganadero increpa a los pilotos y le señalan como el principal origen de los conflictos con el sector en Segovia, hasta el punto de asegurar que «por lo demás no hay problema alguno con ganaderos ni agricultores». El texto añade que el ganadero bloqueó con su vehículo la salida del globo y de sus dieciséis ocupantes hasta la llegada de la Guardia Civil y que, ya en presencia de los agentes, continuó con las amenazas y acusaciones, extremo que -según las empresas- fue desmentido por pasajeros que se ofrecieron como testigos.

El piloto ha acudido al Hospital General de Segovia para obtener un parte de lesiones, paso previo a la denuncia que según anuncian presentará ante las autoridades. Del otro lado, UCCL avanza que emprenderá «todas las acciones que considere oportunas» para defender la dignidad del ganadero y del conjunto del colectivo.

Subdelegación

Los comunicados ponen también el foco en el papel de la Subdelegación del Gobierno. La organización agraria acusa a la institución de pasividad y de limitarse a «buenas palabras» pese a conocer el conflicto desde hace más de cinco años y anuncia que solicitará una nueva reunión para exigir que se «ponga coto» a lo que considera un atropello constante a la propiedad privada. Las empresas, en cambio, subrayan que en dos encuentros en la Subdelegación se habría ratificado que no existe limitación legal para los vuelos en la zona y reprochan al ganadero supuestas amenazas vertidas incluso en una de esas reuniones.

Mientras ambas partes cruzan acusaciones, la Subdelegación del Gobierno no aclara si por los hechos ocurridos este fin de semana en Brieva se han presentado denuncias ante la Guardia Civil.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Se lanza a las vías del tren en la estación de Valladolid para salvar a un hombre ebrio
  2. 2 Búscate en la IX Carrera de Empresas de El Norte
  3. 3

    El cónclave del AC: dos horas de charla, la pregunta de Javi Sánchez y el perdón de Solares
  4. 4

    Un solar abandonado impide urbanizar el acceso a Batallas desde principios de siglo
  5. 5 Una agresión con arma blanca termina con un herido en el Paseo de Zorrilla
  6. 6 64 colegios e institutos de Valladolid se suman al pacto para retrasar los móviles a los adolescentes
  7. 7

    Un «chorro polar» desplomará los termómetros y traerá un ambiente «plenamente invernal» a Valladolid
  8. 8

    Bloquea el paso de un autobús en Parquesol y agrede al chófer por «adelantarle»
  9. 9

    Por qué no se ven obras en la estación de trenes de Valladolid, a pesar de que ya han empezado
  10. 10

    Un barrendero de La Rondilla muestra su hartazgo por la falta de civismo de algunos vecinos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Ganaderos y pilotos de globos llegan a las manos tras un aterrizaje en Segovia

Ganaderos y pilotos de globos llegan a las manos tras un aterrizaje en Segovia