Ganaderos y pilotos de globos llegan a las manos tras un aterrizaje en Segovia El episodio ha reactivado un conflicto que ambas partes mantienen desde hace años por los aterrizajes en fincas privadas

El Norte Segovia Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:51

La tensión entre ganaderos y empresas de globos aerostáticos en la provincia de Segovia ha estallado este fin de semana con un nuevo incidente en Brieva que ha generado dos versiones opuestas y ha reavivado un conflicto que se arrastra desde hace años.

Según ha criticado Unión de Campesinos de Segovia-UCCL a través de un comunicado, un ganadero de Basardilla que explota una finca de pastos en el término de Brieva recibió el domingo «una brutal paliza» por parte de cuatro personas, entre tripulantes y personal de apoyo de un globo de la empresa Aerotours, después de recriminarles que hubieran aterrizado sin permiso y mientras tomaba nota de las matrículas de los vehículos. La organización agraria acusa a la firma de «actuar con total impunidad» y afirma que el episodio supone «un paso más» en una escalada que, a su juicio, va desde la mofa hasta «la violencia física pura y dura».

UCCL sostiene que fue el propio ganadero quien llamó a la Guardia Civil para que se personara en la finca y niega tajantemente las informaciones difundidas por las empresas de globos, que le señalan como agresor. La organización desmiente que el terreno de aterrizaje no pertenezca a la explotación, que se trate de una «zona de aterrizaje» habilitada y que se impidiera la salida del globo o de sus ocupantes, y acusa a Aerotours de «mentir en todo el contenido» de su comunicado.

El sector de los globos aerostáticos, por su parte, difundió el domingo una nota en la que asegura que fue el ganadero quien se presentó en el lugar de aterrizaje y agredió al piloto, al tiempo que le insultaba y amenazaba repetidamente delante de testigos. Según esa versión, el terreno no es de su propiedad ni tenía ganado en el momento del aterrizaje y, para frenar la agresión, el hombre tuvo que ser reducido por personal de la empresa e incluso por alguno de los pasajeros.

Las empresas de globos afirman que no es la primera vez que este ganadero increpa a los pilotos y le señalan como el principal origen de los conflictos con el sector en Segovia, hasta el punto de asegurar que «por lo demás no hay problema alguno con ganaderos ni agricultores». El texto añade que el ganadero bloqueó con su vehículo la salida del globo y de sus dieciséis ocupantes hasta la llegada de la Guardia Civil y que, ya en presencia de los agentes, continuó con las amenazas y acusaciones, extremo que -según las empresas- fue desmentido por pasajeros que se ofrecieron como testigos.

El piloto ha acudido al Hospital General de Segovia para obtener un parte de lesiones, paso previo a la denuncia que según anuncian presentará ante las autoridades. Del otro lado, UCCL avanza que emprenderá «todas las acciones que considere oportunas» para defender la dignidad del ganadero y del conjunto del colectivo.

Subdelegación

Los comunicados ponen también el foco en el papel de la Subdelegación del Gobierno. La organización agraria acusa a la institución de pasividad y de limitarse a «buenas palabras» pese a conocer el conflicto desde hace más de cinco años y anuncia que solicitará una nueva reunión para exigir que se «ponga coto» a lo que considera un atropello constante a la propiedad privada. Las empresas, en cambio, subrayan que en dos encuentros en la Subdelegación se habría ratificado que no existe limitación legal para los vuelos en la zona y reprochan al ganadero supuestas amenazas vertidas incluso en una de esas reuniones.

Mientras ambas partes cruzan acusaciones, la Subdelegación del Gobierno no aclara si por los hechos ocurridos este fin de semana en Brieva se han presentado denuncias ante la Guardia Civil.