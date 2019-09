Los frecuentes cortes de luz motivan las quejas de los vecinos de Fuentesaúco de Fuentidueña Iglesia de Fuentesaúco de Fuentidueña. / E. N. El municipio sufre interrupciones del suministro de hasta seis horas y «raro es el día que no se va la luz varias veces», alegan MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ Lunes, 2 septiembre 2019, 21:54

Son menos de 240 vecinos en invierno, pero en verano, como en toda la provincia, se triplica la población con los descendientes del pueblo que pasan las vacaciones o durante las fiestas. Pero estas fiestas pueden quedar deslucidas si, como viene ocurriendo desde hace un tiempo, se produce un corte en el suministro de electricidad. «Los cortes son frecuentes, de varias horas de duración, y parece que viene de la línea que suministra al pueblo, a Sacramenia y Fuentesoto, pero no nos dan explicaciones y los cortes se siguen produciendo», declara uno de los vecinos, que se ha sumado a la reclamación que han planteado por escrito al Ayuntamiento para que reclame a su vez una solución a la compañía suministradora, Unión Fenosa.

Alegan los vecinos que «el primer domingo de julio, durante las fiestas de la Virgen del Rosario y San Eusebio que comenzaron ese mismo día 7, ya hubo un corte que duó cuatro horas por la tarde, y volvió a pasar otra vez el domingo siguiente, pero esa vez se prolongó seis horas».

El perjuicio no es solo por la incomodidad que supone no tener luz eléctrica o que se descongelen las cámaras de los bares y restaurantes o los frigoríficos de las casas, sino porque también «afecta a muchos aparatos, electrodomésticos y ordenadores que dan fallos y cuando los llevas a arrreglar te pregunta el técnico si hemos tenido un corte de luz». Todos los días, dicen, «se producen microcortes, de unos segundos, y raro es el día que no se va la luz, pero aunque lo notamos todos los vecinos la empresa nos dice que eso no ocurre».

Señalan estos vecinos que el día de la fuerte tormenta, el 26 de agosto, se produjo un corte «comprensible por las inclemencias meteorológicas» de más de seis horas, «desde las siete de la tarde hasta la una y cuarto de la madrugada». Y desde entonces, insisten, «hay pequeños cortes casi todos los días». Por eso han decidido presentar un escrito en el Ayuntamiento, para que reclame a la suministradora.