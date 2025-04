Fontanares Unido advierte de que continuará luchando por el colegio de Hontanares de Eresma

Fernando Arconada Segovia Jueves, 8 de abril 2021, 11:53 Comenta Compartir

La asociación vecinal Fontanares Unido, de Hontanares de Eresma, va a seguir con las acciones reivindicativas para reclamar que los escolares de Educación Primaria no tengan que salir de su municipio para estudiar y se afronte la reforma del centro cultural, donde se ubican las clases para estos más de 100 niños, que este curso se trasladan diariamente al colegio de Valverde del Majano, ya que el centro cultural no cumple los requisitos mínimos de ventilación y espacios en tiempos de pandemia.

Así lo apuntó ayer Ana Arévalo, portavoz de este colectivo. «Nosotros vamos a seguir luchando y nos vamos a seguir moviendo hasta finales de junio, cuando es el periodo de matriculación, incluso si me apuras hasta el mes de septiembre. «No entendemos como algo que está aprobado en pleno, que hay un dinero de la Junta, han pasado casi dos meses desde que se aprobó y no se ha cambiado ni una sola ventana. No lo vemos normal, no lo entendemos», señaló Arévalo, en relación a esas obras.

«Lo último que sabemos es que nuestro concejal de Urbanismo ha presentado una solicitud por escrito para pedir una prórroga en la matriculación de los niños para que dé tiempo a hacer las obras necesarias. Se supone que el director provincial tendrá que responder a ese escrito en los próximos días. Entiendo que van a preguntar qué que pasan con las obras porque nos parece increíble que no hayan empezado. Está muy bien pedir una prórroga, es algo que llevamos pidiendo desde febrero pero claro, tendrán que demostrar que las van a hacer, que les han dado un dinero para hacerlo y no han empezado». Fontanares Unido se ha dirigido a la corporación municipal en varias ocasiones para que se acometan las obras necesarias para que las instalaciones reúnan las condiciones necesarias, «Nuestro problema no es con la Consejería, es con nuestro Ayuntamiento. La Consejería y la dirección provincial de Educación quieren que los niños vuelvan a Hontanares, pero necesitan un espacio y el Ayuntamiento no lo está dando».

Hace unos días, la asociación promovió una campaña de firmas iniciada precisamente para demandar esa recuperación del centro cultural y evitar así los traslados diarios de alumnos a Valverde del Majano, municipio situado a seis kilómetros de Hontanares de Eresma, campaña que recabó más de 1.300 adhesiones, no solo de la localidad. Estos apoyos se han registrado en la Dirección Provincial de Educación.

La asociación vecinal Fontanares Unido teme que la masificación pueda agravarse con la escolarización en el ejercicio 2021-22 de más niños por no poder asistir a clase en su propia localidad.

El pasado 6 de abril concluyó el plazo de admisión en los centros educativos de Castilla y León. Una vez terminado el plazo de solicitud, la Consejería de Educación publicará el 17 de mayo la puntuación obtenida por cada alumno; el plazo de reclamaciones se extenderá del 18 al 24 de mayo -estas se deben presentar en el mismo centro en que se hizo la solicitud-; y el 22 de junio se anunciarán los listados de adjudicación de plazas. Finalmente, los plazos de matriculación serán, para segundo ciclo de Infantil y Primaria, del 23 al 29 de junio; y para ESO, Bachillerato y programas de Transición a la Vida Adulta, de doce días hábiles a contar desde el 23 de junio.