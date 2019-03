El paro desciende apenas un 1% en febrero en la provincia Operarios que trabajan en las obras de la SG-20. / Antonio de Torre La cifra de personas inscritas en la provincia en las oficinas de empleo en búsqueda de un trabajo se queda en 7.150 CÉSAR BLANCO ELIPE Segovia Lunes, 4 marzo 2019, 16:06

Febrero ha roto la racha negativa en el movimiento laboral de la provincia. Tras medio año en el que el paro insistió el dibujar una curva ascendente, el mes pasado ha truncado la tendencia y ha rellenado el vaso del optimismo de la Federación Empresarial Segoviana (Fes). La patronal, con su presidente, Andrés Ortega, al cabeza, expresa su confianza en que la creación de empleo se instale en la provincia e inicie un periodo de fertilidad de cinco meses.

El empresariado quiere y pronostica que este mes pasado sea un punto de inflexión, sobre todo después de un inicio de año lúgubre en el que Segovia no solo vio cómo aumentaba la lista de parados, sino que lideró en España la caída de las afiliaciones a la Seguridad Social.

Más información El paro se redujo en febrero en Castilla y León un 7,11%

Esa anhelada generación de trabajo que ha roto la tónica alcista del paro registrada desde agosto del curso pasado se traduce en un tímido descenso que roza el 1% en la cifra de segovianos inscritos en las oficinas públicas de empleo en busca de una colocación. En febrero, 68 personas se dieron de baja en la provincia en la búsqueda de un puesto de trabajo. Así pues, este marzo que acaba de echar a andar empieza a deshojar su calendario con 7.150 demandantes de empleo, como ha publicado el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

En ese deseo de ver el vaso medio lleno, la federación empresarial destaca «la vuelta a la senda de la creación de empleo». Aunque los datos y las estadísticas dan la razón a la patronal provincial, esos mismos números desvelan, en general, un cierto estancamiento, que, a su vez, deja entrever más síntomas de la desaceleración económica generalizada.

Para muestra, el botón del nicho de actividad predominante en estos lares. El sector terciario –es decir, lo que viene a ser la hostelería y el pequeño comercio– no solo no aprovechó el viento a favor de la creación de empleo, sino que el mes pasado destruyó seis puestos de trabajo. Una cifra muy pequeña, sí, pero harto significativa de que los motores de la economía provincial no terminan de carburar.

Este segmento económico aglutina siete de cada diez parados segovianos apuntados en las oficinas de empleo, con 4.980 personas desocupadas al cierre del mes anterior.