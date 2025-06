Familias de Trescasas critican que sus hijos se han quedado sin plaza en La Albuera

Una docena de familias residentes en Trescasas tienen previsto elevar un escrito ante la Dirección Provincial de Educación de Segovia por impedir «la libre elección ... de centro» a sus hijos durante el proceso de matriculación al primer curso de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Según especifican, el colegio Las Cañadas está adscrito al instituto de La Albuera, situado en la ciudad, pero la mayoría de los trescasenses recién graduados en sexto de Primaria se han quedado fuera en las listas de admisión. Al contrario, «han sido admitidos 28 estudiantes que proceden de centros no adscritos», sostienen.

El procedimiento de matriculación escolar ha desatado el enfado entre los padres y madres de Trescasas. «Han entrado alumnos a La Albuera por delante de nuestros hijos, que se han quedado fuera aun teniendo prioridad sobre ellos», explica Sergio García, portavoz de las familias afectadas. «Son irregularidades que no comprendemos y no son capaces de darnos una explicación; es una arbitrariedad muy sorpresiva», lamenta.

Un total de 18 jóvenes residentes en Trescasas solicitaron plaza para cursar la ESO en La Albuera. Cuando se publicaron las listas, comprobaron que la mayoría de ellos habían sido enviados al instituto Ezequiel González. «Solamente han entrado aquellos que tienen hermanos«, subraya García, un hecho que ha trastocado los planes de muchas familias y el futuro de multitud de estudiantes. «Hay alumnos que habían solicitado cursar la modalidad bilingüe de francés y La Albuera es el único centro de Segovia que lo imparte», especifica.

«Al final les están negando la posibilidad de una educación de calidad a nuestros hijos», considera el portavoz. «Los niños tenían la ilusión de ir juntos a estudiar, pero no nos están dando esa opción», puntualiza. Los padres y las madres del colegio Las Cañadas que han secundado los escritos también advierten de que es una situación que vulnera el derecho de la libre elección de centro y la prioridad en la admisión. Esto se debe a que los afectados han comprobado que gran parte de las plazas en el instituto de La Albuera han sido cubiertas por jóvenes procedentes del colegio Elena Fortún, que está adscrito al Giner de los Ríos, también en Segovia capital.

La búsqueda de una solución ha comenzado. Al menos, eso es lo que les han transmitido la Dirección Provincial de Educación. El problema esencial es que «no se han respetado los baremos». Los perjudicados confían en que se trate de un fallo, ya sea informático o humano. No obstante, las familias no descartan interponer un recurso de alzada si este procedimiento no concluye de manera satisfactoria, «pero es algo que no queremos, pues demoraría mucho el tiempo y tendríamos que convivir con la duda de la escolarización», concluye García.