La falta de profesorado en la Escuela Forestal de Coca llega a las Cortes El PSOE de Segovia ha solicitado explicaciones a la Junta ante un problema que ya se registró el pasado curso académico

El Norte Segovia Domingo, 2 de noviembre 2025, 09:20

El PSOE de Segovia ha llevado a las Cortes de Castilla y León la falta de profesorado en la Escuela de Capataces Forestales de Coca, dependiente de la Junta de Castilla y León, que un año más ha iniciado el curso con tres docentes menos en asignaturas como Aprovechamientos del Medio Natural, Maquinaria e Instalaciones Forestales y Formación en Centros de Trabajo.

Los procuradores socialistas Alicia Palomo y Sergio Iglesias han registrado una batería de iniciativas para exigir explicaciones por la «grave falta de planificación» y por el «deterioro continuado» de un centro público de referencia nacional. «Lo urgente es que los profesores que faltan se incorporen ya», subrayó Palomo, quien recordó que el gobierno regional «conocía desde junio que se iban a producir vacantes».

La procuradora destacó a su vez que la movilización de los estudiantes «ha empezado a dar resultado porque por fin se ha contratado a un profesor, pero no es suficiente». Los alumnos publicaron mensajes en redes sociales, colgaron carteles en protesta en la propia escuela y también remitieron comunicados a las principales instituciones. En este sentido, Palomo aboga por convocar oposiciones para dotar al centro «de profesorado estable y funcionario».

Por su parte, Sergio Iglesias señaló que, ante esta situación, los docentes de la escuela de Coca «están asumiendo una carga de trabajo inasumible». Especialmente cuando la Junta ofrece «contratos precarios de solo nueve meses y dejan agotada la bolsa de interinos», remarcaron ambos portavoces socialistas de Segovia.

Ambos procuradores insisten en que no es la primera vez quesucede algo así. «El curso pasado ya se dieron los mismos problemas y, lejos de solucionarlos, la Junta los ha cronificado». Las enseñanzas que se imparten instruyen en la teoría y en la práctica a quienes, por ejemplo, aspiran a convertirse en agentes medioambientales, celadores, a aquellos que quieren dedicarse a trabajar como guardas rurales o enrolarse en los servicios de bomberos forestales.