El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
El castillo de Coca, que alberga la escuela forestal. El Norte

La falta de profesorado en la Escuela Forestal de Coca llega a las Cortes

El PSOE de Segovia ha solicitado explicaciones a la Junta ante un problema que ya se registró el pasado curso académico

El Norte

El Norte

Segovia

Domingo, 2 de noviembre 2025, 09:20

Comenta

El PSOE de Segovia ha llevado a las Cortes de Castilla y León la falta de profesorado en la Escuela de Capataces Forestales de Coca, dependiente de la Junta de Castilla y León, que un año más ha iniciado el curso con tres docentes menos en asignaturas como Aprovechamientos del Medio Natural, Maquinaria e Instalaciones Forestales y Formación en Centros de Trabajo.

Los procuradores socialistas Alicia Palomo y Sergio Iglesias han registrado una batería de iniciativas para exigir explicaciones por la «grave falta de planificación» y por el «deterioro continuado» de un centro público de referencia nacional. «Lo urgente es que los profesores que faltan se incorporen ya», subrayó Palomo, quien recordó que el gobierno regional «conocía desde junio que se iban a producir vacantes».

La procuradora destacó a su vez que la movilización de los estudiantes «ha empezado a dar resultado porque por fin se ha contratado a un profesor, pero no es suficiente». Los alumnos publicaron mensajes en redes sociales, colgaron carteles en protesta en la propia escuela y también remitieron comunicados a las principales instituciones. En este sentido, Palomo aboga por convocar oposiciones para dotar al centro «de profesorado estable y funcionario».

Por su parte, Sergio Iglesias señaló que, ante esta situación, los docentes de la escuela de Coca «están asumiendo una carga de trabajo inasumible». Especialmente cuando la Junta ofrece «contratos precarios de solo nueve meses y dejan agotada la bolsa de interinos», remarcaron ambos portavoces socialistas de Segovia.

Ambos procuradores insisten en que no es la primera vez quesucede algo así. «El curso pasado ya se dieron los mismos problemas y, lejos de solucionarlos, la Junta los ha cronificado». Las enseñanzas que se imparten instruyen en la teoría y en la práctica a quienes, por ejemplo, aspiran a convertirse en agentes medioambientales, celadores, a aquellos que quieren dedicarse a trabajar como guardas rurales o enrolarse en los servicios de bomberos forestales.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El proyecto de Poniente se licitará en 2026 y se diseñará la pasarela con Arroyo
  2. 2

    Avisa por el intento de suicidio de un familiar y descubre que ya no vive allí
  3. 3

    La Guardia Civil investiga una oleada de robos en casas y negocios de Boecillo
  4. 4

    Suspendido el partido entre el UEMC y la Cultural y Deportiva Leonesa por las goteras al grito de Â¡fuera, fuera!
  5. 5 Detenido por agredir de un puñetazo a un menor en el paseo Juan de Austria
  6. 6

    Urbanismo busca inversores para crear un gran complejo cultural y recuperar la histórica azucarera Santa Victoria
  7. 7

    El Ayuntamiento de Valladolid ratifica la factura a Turismoto por la limpieza de Pingüinos: 5.496 euros
  8. 8 ¿Qué sabes de la Seminci? Del encierro de Brad Pitt en el hotel a Almodóvar empapelando Valladolid
  9. 9 Ilesos por centímetros tras quedar su coche atravesado por una valla en León
  10. 10 Detenido en Valladolid por usurpar la identidad de un bañezano de 70 años para conseguir 77.000 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La falta de profesorado en la Escuela Forestal de Coca llega a las Cortes

La falta de profesorado en la Escuela Forestal de Coca llega a las Cortes