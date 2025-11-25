El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Agentes de la Policía Local de Segovia y al fondo los operarios en el tejado del edificio en obras al otro lado del patio de La Aneja.

Ver 17 fotos
Agentes de la Policía Local de Segovia y al fondo los operarios en el tejado del edificio en obras al otro lado del patio de La Aneja. Antonio de Torre

La falta de licencia paraliza las obras en el edificio compartido por la UVA y La Aneja

Los padres de este colegio de Segovia se han concentrado este lunes para reclamar un gimnasio y el arreglo de los patios

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Martes, 25 de noviembre 2025, 11:04

Comenta

El Ayuntamiento de Segovia ha decretado la paralización de las obras que acababan de empezar este lunes en el edificio que ha venido cediendo ... la Universidad de Valladolid como gimnasio a la comunidad del colegio Fray Juan de la Cruz, popularmente conocido como La Aneja. Fuentes del Consistorio confirman que la razón por la que se ha adoptado esta medida es «la falta de licencia». La decisión coincide con las protestas que ha iniciado la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (Ampa) de este centro docente gestionado por la Junta de Castilla y León.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ingresa en prisión el asesino de Eli por atracar a punta de cuchillo un salón de belleza de Delicias
  2. 2

    Los guardias civiles detenidos en la operación antidroga eran de Villacastín y San Rafael
  3. 3 Investigado tras sufrir un accidente, robar el coche del hombre que le rescató y volver a estrellarse
  4. 4

    La integración ferroviaria en Valladolid, suspendida indefinidamente
  5. 5 Trasladan a un hombre al Clínico de Valladolid tras ser apuñalado en Barrio España
  6. 6 Estos son los 27 quesos de Valladolid que triunfan en los prestigiosos World Cheese Awards
  7. 7 Tres menores detenidos en Valladolid por agredir y robar la mochila a otro joven
  8. 8 Sigue la reunión de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad
  9. 9 Mercadona abre su nuevo supermercado en Huerta del Rey y crea tres puestos de trabajo
  10. 10 Jordi González desvela el motivo de su retirada de la televisión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La falta de licencia paraliza las obras en el edificio compartido por la UVA y La Aneja