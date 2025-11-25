La falta de licencia paraliza las obras en el edificio compartido por la UVA y La Aneja

El Ayuntamiento de Segovia ha decretado la paralización de las obras que acababan de empezar este lunes en el edificio que ha venido cediendo ... la Universidad de Valladolid como gimnasio a la comunidad del colegio Fray Juan de la Cruz, popularmente conocido como La Aneja. Fuentes del Consistorio confirman que la razón por la que se ha adoptado esta medida es «la falta de licencia». La decisión coincide con las protestas que ha iniciado la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (Ampa) de este centro docente gestionado por la Junta de Castilla y León.

Unas movilizaciones contra «el abandono institucional continuado» que dicen venir padeciendo y que se concreta, entre otras cuestiones objeto de las quejas de las familias, en los trabajos que habían dado comienzo a primera hora de la mañana en el tejado del recinto situado entre el colegio y el edificio Vicerrector Santiago Hidalgo, que antes fue Magisterio y que ahora acoge los estudios de la Facultad de Enfermería.

Cuando los padres que acudían con sus hijos se han concentrado ante el centro docente han visto a los operarios «en la cubierta, con material colocado en la zona de la cumbrera y deambulando por el tejado sin medida alguna de seguridad, ni línea de vida, ni arnés, ni casco», la preocupación se ha disparado. «Nos hemos asustado». Así lo cuenta Daniel Matías, uno de los padres de la agrupación, quien alerta del «peligro» que supone la ejecución de estos trabajos, sobre todo cuando está en juego la caída de objetos y su impacto contra el suelo en un espacio anexo a los patios de La Aneja, donde juegan los niños.

Lo que interpretó la Universidad

«Es un tema muy serio», insiste al añadir que el vallado perimetral colocado unos días antes en torno al edificio que cedía la UVA al centro escolar para impartir Educación Física estaba «parcialmente abierto», por lo que los menores podían acceder a la zona de obras. Daniel Matías recuerda que el aprovechamiento compartido de esas instalaciones ha venido a cubrir hasta ahora las carencias de espacio que arrastra el Fray Juan de la Cruz y el mal estado en el que se hallan los patios, con socavones, grietas y baches que entrañan un riesgo más para la integridad de los alumnos.

Por su parte, el vicerrector del campus público María Zambrano de Segovia, Agustín García Matilla, asegura que la entidad académica había recibido en su día el permiso del Ayuntamiento para acometer los trabajos «e interpretó que esa licencia abarcaba las obras que se iban a realizar en el conjunto del edificio Santiago Hidalgo».

Ampliar Concentración de padres de escolares de La Aneja, este lunes, pidiendo seguridad y soluciones a las carencias del colegio. A. Tanarro

Ahonda en que la Universidad de Valladolid dedujo que la autorización incluía tanto el interior del inmueble como la rehabilitación de la cubierta de la sala polivalente que se habilitará para la Facultad de Enfermería y que se corresponde con el espacio cedido a La Aneja para que sus alumnos reciban las clases de Educación Física en un lugar cubierto -y no a la intemperie soportando frío y lluvia- y más grande que el gimnasio propio del colegio, el cual demuestra sus carencias con los alumnos de cursos superiores, como se queja la asociación de madres y padres.

Asimismo, ante las críticas por no haber informado de esta intervención, asegura que el jefe de servicio remitió a la dirección del colegio la semana pasada una «notificación verbal» en la comunicaba que se iba a perimetrar y vallar el recinto de la polémica. Así se hizo el pasado viernes con el fin de que pudieran comenzar las obras a principios de esta semana.

«Los trabajos se van a poder asumir, instalando la pertinente línea de vida, los necesarios andamios y el área de seguridad» Agustín García Matilla Vicerrector del campus María Zambrano de la UVA en Segovia

La UVA había decidido comenzar este lunes las obras con el fin de finalizarlas cuanto antes para poder ceder el gimnasio al colegio en los meses más duros de este invierno; pero ha tenido que paralizar momentáneamente esos trabajos ante la decisión del Ayuntamiento de Segovia. Para solventar este bloqueo, García Matilla señala que la entidad académica, a petición de los técnicos municipales, «ha solicitado una licencia específica para el mantenimiento de la cubierta». Así pues, ha cursado la declaración responsable de obra para que se puedan desarrollar los necesarios trabajos de conservación de la cubierta afectada durante los próximos días.

El Consistorio confirma este trámite y agrega que Urbanismo estará pendiente e inspeccionará la seguridad de la obra, especialmente en lo que respecta a la repercusión que puedan tener en el colegio. El vicerrector, en esta misma línea, apunta que los trabajos «se van a poder asumir, instalando la pertinente línea de vida, los necesarios andamios y el área de seguridad perimetrada que en toda obra garantiza la seguridad, en este caso de todas las personas del centro y de los propios trabajadores».