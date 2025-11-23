Los padres del colegio La Aneja dicen 'basta' y comienzan las protestas

La paciencia de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (Ampa) del colegio Fray Juan de la Cruz –conocido popularmente como La Aneja– se ... ha agotado. Dicen «basta», como reza el comunicado con el que anuncian el inicio de movilizaciones. Las protestas van a comenzar este mismo lunes ante el centro escolar. Las familias están hartas de padecer «el abandono institucional prolongado» que afecta directamente a los estudiantes y a su día a día. Son varios los problemas que se han acumulado y para los que exigen soluciones urgentes a las administraciones: desde el mal estado de algunas instalaciones, en particular el acceso a las dependencias y los patios en los que juegan los menores, hasta «la pérdida del gimnasio cedido durante más de diez años por la Universidad de Valladolid».

La gota que ha hecho rebosar el vaso de la paciencia de los padres son las vallas que anuncian el inicio inminente de unas obras que ya había anunciado a principios de curso la institución académica y que van a ejecutarse en el espacio que cedía a La Aneja para las clases a cubierto de Educación Física. Se quedan sin gimnasio. Según advierte la asociación, dichos trabajos son «peligrosos».

Esto se suma a unos patios con «grietas, socavones, charcos y desniveles, lo que dificulta el uso seguro del espacio y afecta especialmente al alumnado con movilidad reducida», se quejan las familias en su hartazgo frente a «años de retrasos, promesas incumplidas y ausencia de soluciones».

¿De quién es el gimnasio alternativo?

No cesan ahí las quejas. Las familias vuelven a sacar a la palestra la polémica sobre la propiedad de las instalaciones que les viene cediendo el campus público María Zambrano de la UVA en Segovia. Es un recinto anexo del edificio Vicerrector Santiago Hidalgo, que antes fue la Escuela de Magisterio y que ahora acoge las clases de la Facultad de Enfermería. La titularidad de dicha instalación, que ha sido la alternativa a las carencias para paliar la falta de espacio que arrastra el gimnasio propio del colegio inmueble y que ya no va a poder ser usada por el centro escolar debido a las reformas que se van a ejecutar, está en el limbo., Así lo da a entender la Asociación de Madres y Padres de Alumnos de La Aneja.

En la última reunión se han puesto encima de la mesa «las amplias pesquisas en archivos, catastro y registro» que han llevado a cabo miembros de la agrupación. La conclusión que han extraído es que «no existe constancia documental que acredite que la titularidad del edificio corresponda a la Universidad de Valladolid». Ante una situación que definen de «falta de claridad», las familias se ratifican en la necesidad de abrir vías de diálogo para asegurar un uso compartido del espacio.