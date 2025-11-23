El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vallas de obra cercan el recinto que cedía la UVA a La Aneja para gimnasia. El Norte
Segovia

Los padres del colegio La Aneja dicen 'basta' y comienzan las protestas

La asociación convoca desde este lunes movilizaciones por las deficiencias de las instalaciones y al quedarse sin el gimnasio que les cedía la UVA

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Domingo, 23 de noviembre 2025, 23:12

Comenta

La paciencia de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (Ampa) del colegio Fray Juan de la Cruz –conocido popularmente como La Aneja– se ... ha agotado. Dicen «basta», como reza el comunicado con el que anuncian el inicio de movilizaciones. Las protestas van a comenzar este mismo lunes ante el centro escolar. Las familias están hartas de padecer «el abandono institucional prolongado» que afecta directamente a los estudiantes y a su día a día. Son varios los problemas que se han acumulado y para los que exigen soluciones urgentes a las administraciones: desde el mal estado de algunas instalaciones, en particular el acceso a las dependencias y los patios en los que juegan los menores, hasta «la pérdida del gimnasio cedido durante más de diez años por la Universidad de Valladolid».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un local en contra del aborto abrirá en Valladolid frente a la única clínica que los practica en la ciudad
  2. 2

    La Policía busca a un pirómano en el barrio Hospital tras una segunda noche de incendios
  3. 3

    Lazos vallisoletanos en el juicio al fiscal general
  4. 4 La Policía Local de Arroyo frustra en una misma madrugada un intento de suplantación policial y una acción vandálica
  5. 5

    Los Santos Pilarica vive su segundo boom inmobiliario con 696 viviendas en marcha
  6. 6

    El matrimonio de Puente Duero que dice adiós a su frutería después de 52 años
  7. 7

    El American Dream cumple un cuarto de siglo: un clásico de la noche que viró al tardeo
  8. 8

    Esperanza Ortega: «Sentarme en La Provinciana con una cazuelita es mi momento de tranquilidad del día»
  9. 9

    Relevo en la medicina de Urgencias y Emergencias, Gonzalo Ibáñez pasa el testigo a Rosa Ibán
  10. 10

    «Cariño, está calcinado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Los padres del colegio La Aneja dicen 'basta' y comienzan las protestas

Los padres del colegio La Aneja dicen &#039;basta&#039; y comienzan las protestas