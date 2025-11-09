Un colegio de Segovia se queda sin el gimnasio que usaba para Educación Física

El calendario del curso escolar avanza y los problemas de espacios y accesibilidad del colegio Fray Juan de la Cruz, conocido popularmente como la Aneja, ... persisten. Así pues, continúan los agujeros en el suelo deteriorado y levantado de la zona de recreo de los patios, sobre todo del mayor. Los padres vienen advirtiendo del riesgo que entrañan las grietas, desconchones e incluso los pequeños socavones entre los que juegan los niños. Ya ha habido que lamentar algún percance leve, como el padecido el ejercicio pasado por un escolar que tropezó y se cayó, como criticaron voces de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (Ampa).

Por lo tanto, el problema de unas infraestructuras que piden a gritos arreglos y reformas se repite otro curso más, a pesar de la ejecución de algunas obras por parte de Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León para acabar con estas molestias y peligros. Sin embargo, esas intervenciones se han quedado cortas, a juicio de las familias de los escolares, que demandan a las instituciones soluciones definitivas.

Para muestra, el botón de la entrada al colegio. La irrupción del tiempo otoñal, con lluvias, viento y el frío 'in crescendo', desnuda los desperfectos que son diana de las quejas. La Aneja es un centro de referencia para estudiantes en Segovia con discapacidad motórica, lo que agrava aún más las dificultades. La rampa que se construyó junto a las escaleras tendría que facilitar las maniobras de los niños que van en silla de ruedas. Sin embargo, no es así. Este acceso se hundió, pero la restauración se ha quedado a medias. No ha sido completa, critican las familias. Con las últimas precipitaciones que ha registrado Segovia, han regresado los charcos que han de sortear los menores para llegar a las aulas.

La alternativa, sin luz ni calefacción

No acaban ahí los quebraderos de cabeza. Otro punto muerto en el que se hallan las peticiones de los padres es el de la creación o habilitación de un recinto cubierto con espacio suficiente para que los alumnos reciban como deben las clases de Educación Física. Sigue habiendo conversaciones, pero sin llegar a un puerto satisfactorio. Con buen tiempo, el maltrecho patio es la opción para la práctica de la asignatura; pero con la bajada de las temperaturas y las lluvias, la Aneja necesita un gimnasio mayor que el que dispone en la actualidad. Con una superficie aproximada de cien metros cuadrados para grupos de veinticinco alumnos de media, es pequeño para la actividad que se ha de impartir. Los escolares de los cursos inferiores pueden estar más holgados; pero para las necesidades de los estudiantes de quinto o sexto es insuficiente.

Por ahora, esta carencia se ha venido subsanando con la cesión de unas instalaciones en el contiguo edificio Vicerrector Santiago Hidalgo, que tras las reformas llevadas a cabo se ha convertido en la sede a día de hoy de la Facultad de Enfermería del campus público María Zambrano de la Universidad de Valladolid (UVA). Más allá del conflicto sobre la titularidad del local, el responsable de la institución académica segoviana, Agustín García Matilla, asegura que la entidad «siempre ha cedido a la Aneja el gimnasio» de la que antes fue la Escuela de Magisterio. Del mismo modo, esa mano tendida ha permitido también el uso por parte del colegio del salón de actos ubicado también en el inmueble universitario.

La Junta de Castilla y León se compromete a arreglar el patio en verano, pero las familias piden medidas más urgentes

En los primeros compases del presente curso, se anunció que dicho salón iba a someterse a una serie de obras. El vicerrector detallaba que esta dependencia está ubicada «en el mismo bloque» que el gimnasio que viene usando el colegio gracias a la colaboración entre el Fray Juan de la Cruz y la UVA. La Universidad informó a la Dirección Provincial de Educación de la Junta de que esos trabajos iban a impedir el empleo de dicho espacio por parte del centro escolar durante el ejercicio 2025-2026. García Matilla añadía al inicio de las clases que, una vez terminada la intervención, el recinto iba a ser aprovechado por la Facultad de Enfermería como instalación polivalente para el desarrollo de todo tipo de actividades de grupo, así como para congresos, seminarios o citas similares.

La actual solución del gimnasio del edificio Vicerrector Santiago Hidalgo tampoco es la preferida, pero al menos los alumnos disponen de un techo y de un local que duplica en tamaño al del colegio. De hecho, los padres reiteran sus quejas de que la instalación cedida por el campus público de Segovia carece de luz y de calefacción, con los inconvenientes que ocasionan estas penurias. La ausencia de corriente eléctrica se solventa con la luz natural que dejan pasar las ventanas.

Así que las clases de Educación Física se debaten entre un patio peligroso con desperfectos en el firme y un gimnasio cedido sin luz ni calor ahora que el frío y la humedad se adueñan del ambiente.

El Ayuntamiento ha propuesto sacar las clases de gimnasia a otros recintos fuera del colegio, como el pabellón Agustín Fernández, en San Lorenzo

La Junta de Castilla y León conoce las demandas de los padres, las reuniones se van sucediendo para tratar estas problemáticas, pero la solución deseada no termina de cristalizar. También en los encuentros con el Ayuntamiento de Segovia se han puesto encima de la mesa otras opciones para acoger las clases de Educación Física; pero se encuentran con la discrepancia de los padres porque las alternativas se sitúan fuera del recinto del colegio, con lo que conlleva el traslado de los niños en cuanto a riesgos y pérdida de tiempo, argumentan los afectados. Una de esas propuestas es el pabellón Agustín Fernández, en el barrio de San Lorenzo.

La reclamación de las familias, mientras no se atienda la petición de un recinto cubierto más grande para las clases de gimnasia, se centra en adecentar los patios. Ante esta reivindicación, la Dirección Provincial de Educación les ha comunicado «el compromiso de arreglar completamente el patio el próximo verano», como ha transmitido la Delegación Territorial de la Junta en Segovia. Mientras tanto, los padres exigen aunque sean parches que corrijan los desperfectos de las instalaciones al aire libre de la Aneja y minimicen el riesgo de que los escolares sufran un percance.

El salón de actos, sí

La Administración regional asume que la recuperación del uso del edificio Vicerrector Santiago Hidalgo para acoger la actividad de la Facultad de Enfermería supone que el Fray Juan de la Cruz «no pueda seguir utilizando el espacio que la Universidad le había cedido de forma extraordinaria para su uso como gimnasio». En este sentido, recuerda que el recinto que posee el centro escolar, del que se quejan las familias por quedarse pequeño, es «similar» al que tienen otros colegios segovianos.

En cuanto al salón de actos, la Junta y el campus María Zambrano indican que la Aneja podrá aprovecharlo como hasta ahora para la celebración de algún evento, siempre que lo solicite con antelación.