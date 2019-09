Juan José Maroto: «No hay falta de comunicación con las peñas de Nava» Juan José Maroto, alcalde de Nava d ela Asunción. / F. de la Calle El alcalde navero dice que las fiestas están dirigidas a los vecinos, «que son los que mantienen el municipio» FERNANDO DE LA CALLE Nava de la Asunción Sábado, 14 septiembre 2019, 13:16

El regidor de Nava tiene previsto repetir el presupuesto de las fiestas del año pasado, un presupuesto que se niega a desvelar, pero que permitirá al Ayuntamiento de Nava afrontar diez largos días de festejos. La experiencia es un grado y ni siquiera el malestar de la comisión de peñas con el Consistorio parece que deslucirá La Función.

–¿Qué novedades podemos encontrar en el programa?

–En cuanto al aspecto taurino, hemos querido hacer un espectáculo de mayor calidad, como es el Festival Mixto con matadores de cierto nombre, un rejoneador y un novillero, y con ello potenciar uno de los días de espectáculos formales. En estos años de atrás han ido disminuyendo considerablemente los espectadores en los festejos de pago y por ello hemos suprimido uno de ellos, potenciando el otro. También haremos un toro más del cajón para seguir diariamente con la tradición de toros. Hemos aumentado a dos las orquestas de cierto nombre, La Misión, el martes, y La Huella, el miércoles, y habrá dos conciertos importantes, uno que organiza la comisión de peñas el viernes, El Mago de Oz, y otro que haremos el ayuntamiento, el sábado, Celtas Cortos.

–Los visitantes, ¿qué pueden encontrar atractivo de los festejos?

–Nuestras fiestas se organizan especialmente para los ciudadanos de Nava que son los que están durante todo el año y son los que mantienen su municipio. Pero también queremos que nos visiten los amigos, familiares, y cuantas personas les guste disfrutar de nuestro pueblo.

Hay muchos atractivos, desde los taurinos, las actividades y música, el ambiente de las peñas y sobre todo la buena acogida que tiene todo el mundo que nos visita, por parte de nuestros ciudadanos.

–¿Se siente satisfecho con las actividades programadas?

–Hay muchas partes del programa que no se deben tocar. Y son las que marcan todo el resto de actividades, como son los festejos taurinos, encierros y capeas. Nosotros nos gusta potenciar taurinamente el primer domingo de fiestas, que es el que tradicionalmente siempre ha sido la fiesta. Las actividades son muchas y variadas, pero hemos de entender que son muchos días de actividades y tenemos limitación en el presupuesto. Por ello creo que son unas fiestas más que dignas y dentro de los límites que hemos de tener en el gasto es lo que mejor podemos hacer.

–Diez días de festejos dan para mucho. ¿Se podrían concentrar en menos días?

–Tradicionalmente, desde hace muchos años, tenemos todos esos días de fiesta porque, entre otras cosas, somos de los pocos pueblos que sólo tiene un ciclo de fiestas. Nosotros las tenemos juntas y por eso son más largas. Creo que la tradición está bien y también me parece que los ciudadanos de nuestro pueblo lo creen.

–¿Cómo colabora el ayuntamiento con la comisión de peñas?

–Pues colaboramos en varios aspectos, uno es el económico. Le subvencionamos con 9.250 euros y les aportamos algunos seguros, generadores, y otras cuestiones que pueden suponer otros 2.000 euros más.

–La directiva de la comisión de peñas se ha mostrado molesta por la, según ellos, «insuficiente» colaboración del Ayuntamiento y por la falta de comunicación con el equipo de gobierno. ¿Cómo se podría solucionar?

–Creo que colaboramos lo suficiente y probablemente nunca se ha colaborado tanto. Y falta de comunicación no ha habido en ningún momento. Cada uno sabe lo que debe hacer. Tienen a su disposición varias cosas de las que disponemos. Quizá lo que se aporta nunca es suficiente para cuando eres joven y quieres organizar cosas. Pero hay que distinguir entre un programa que tiene que hacer el Ayuntamiento para todo el pueblo y teniendo en cuenta muchas cuestiones al margen, que pasa unos filtros de aprobar un presupuesto, hacer unos contratos, que la intervención municipal tiene que dar el visto bueno para que se ajusten a la ley, que hay que enviar al tribunal de cuentas, etc. y donde cada euro que se gasta hay que tenerlo justificado, y un programa complementario que hace la comisión de peñas que no tiene que pasar esos filtros y que, seguramente, se hace con la mejor voluntad.

–Por primera vez, se trasladan las finales del torneo de pelota a mano al mediodía del viernes de fiestas. ¿Cuál es el motivo? ¿No cree que será la estocada final para que deje de acudir público a este festejo tan tradicional?

–Durante estos años de atrás ha habido muchas personas que se quejaban de que se hacía muy tarde la pelota. Que en muchos sitios se hace a mediodía. Hemos recogido esas opiniones y vamos a probar a ver si es así o no. Una vez que lo veamos podremos decidir si seguir en esa línea o no.

–¿Qué les diría a los que piensan que debería haber dado el pregón todo el equipo del Balonmano Nava, en lugar de centrarlo exclusivamente en el capitán, Carlos Villagrán?

–A mí, no me lo ha comentado nadie. En cambio, sí que me han dicho que este año hemos elegido a alguien que simboliza nuestro pueblo actual, por designar al capitán para dar el pregón y porque se lo merece como el que más. Carlos Villagrán simboliza el espíritu navero de jugador de balonmano de nuestro pueblo. Ha pasado por todas las etapas de jugador, incluso la de formarse durante un tiempo en el balonmano Valladolid, junto con otros compañeros. Es el único que se mantiene en activo de esa gran generación de jugadores que en su día salieron de su pueblo a aprender balonmano, y que ha pasado de la segunda división con el Balonmano Nava a la Asobal con el propio Balonmano Nava. Además, es un gran jugador y una gran persona. ¿Qué más méritos hay que tener para dar un pregón? Todo ello sin desmerecer al resto de jugadores del equipo, especialmente a los que son de Nava.

–El balonmano ha hecho alterar el programa tradicional de las fiestas, tanto del pregón oficial como la supresión del festejo taurino del segundo sábado de fiestas. ¿Se mantendrá esto así en un futuro? ¿Entiende el malestar de los que no son aficionados al balonmano y ven cómo este deporte afecta el normal desarrollo de las fiestas?

–Hace no muchos años el pregón se celebraba el sábado. Cuando decidimos cambiarlo al viernes parece que a algunas personas no les pareció bien. Seguro que ahora son esos mismos los que les parece mal el cambio otra vez al sábado. El pasado año el pregón lo dio Navabike y seguramente había gente que no le gustaba la bicicleta. Cada año se elige pregonero y seguramente no les parece bien a todo el mundo. Pero siempre, todas las corporaciones, han elegido con la mejor intención y siempre algo representativo o relacionado con Nava. Creo que no es necesario que te guste, en este caso el balonmano, para que entiendas que el pregón lo hace alguien representativo del pueblo. Y creo que en estos momentos el balonmano es un gran referente independientemente de los gustos. Cuando eliges pregonero, y lo tienes claro, tienes que asumir alguno de los inconvenientes que se puedan producir y solventarlos. En este caso estaba programado que el pregonero jugara el sábado al balonmano, pero un cambio imprevisto de la Asobal ha hecho que el partido se celebre el viernes, con lo cual hacía imposible la asistencia al pregón. Los problemas tienen solución y creo que este no supone ningún inconveniente para la fiesta ni para nadie.