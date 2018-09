Un falso boicot a productos catalanes motiva más de 200 llamadas diarias a un empresario segoviano Cartel que circula por las redes sociales. / El Norte El propietario de un negovio sin actividad de Nava de la Asunción presenta una denuncia en Comisaría Q. Y. Segovia Lunes, 3 septiembre 2018, 17:44

Las ventajas que ofrecen las redes sociales son indudables: rapidez, inmediatez, interacción... Pero sus inconvenientes también son contundentes. Entre ellos, destaca la facilidad para considerar cualquier información como veraz y que ésta se convierta en viral en pocas horas. Buena muestra de ello lo está viviendo el que fuera propietario de la empresa Navacanal, en Nava de la Asunción, quien lleva tres días recibiendo más de doscientas llamadas diarias (así como cientos de whatsapps) como consecuencia de una fotografía que han compartido miles de personas a través de Twitter.

En ella, se observa un cartel con el logo de la empresa en el que se presume de no utilizar ningún producto catalán en sus instalaciones. Un cartel real, ubicado sobre un canalón, que sin embargo no se corresponde con los que utilizaba la empresa para reflejar sus trabajos. Así lo asegura el que fuera propietario de la empresa, sin actividad desde hace años, quien prefiere no revelar su nombre para no agravar una situación que califica de «acoso».

Desde que el cartel (ubicado en un lugar desconocido para el que fuera propietario de la empresa) ha sido publicado en las redes sociales han sido cientos los usuarios que lo han compartido y que han respondido al mismo, la mayoría rechazando el boicot a los productos catalanes. Una medida de protesta contra el independentismo que el propietario de Navacanal niega haber realizado, motivo por el que ha presentado este lunes una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil de Segovia.