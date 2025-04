Extinguido el incendio originado por una chimenea en una vivienda de Bernardos

Varias dotaciones de los Bomberos de Segovia intervinieron este viernes en un incendio originado por una chimenea en una vivienda de Bernardos. La rápida actuación ... de los profesionales de emergencias permitió sofocar el fuego, que también afectó a un colchón ubicado en la planta superior del inmueble. Afortunadamente, no hubo que lamentar heridos.

La sala de operaciones del 1-1-2 Emergencias Castilla y León recibió una llamada instantes después de las 15:30 horas, en la que se alertaba del incendio en una casa de este municipio de la provincia de Segovia. La vivienda se encontraba «inundada de humo», explican los Bomberos de Segovia, quienes fueron activados para llevar a cabo las labores de extinción de las llamas, en colaboración con una patrulla de la Guardia Civil.

El fuego afectó sobre todo a la planta superior del domicilio, donde el colchón de una habitación quedó calcinado. Los profesionales detectaron que la pared por la que pasaba el tubo de la chimenea desprendía «mucha temperatura», por lo que atribuyen la causa del incendio a la obstrucción de esta infraestructura y el sobreclamiento de las tablas del forjado existentes junto a ella.

No se registraron personas afectadas por las llamas o por inhalación de humo, aunque fue un suceso que desató la alarma entre gran parte de la población de Bernardos. Es por ello que los Bomberos de Segovia aconsejan a los ciudadanos revisar de forma habitual el tiro de la chimenea, comprobar que su conducto no está obstruido y funciona correctamente, eliminar la creosota, que es una resina que se adhiere a las paredes y puede prenderse; y en todo caso aislar esta infraestructura, ya que no puede estar en contacto con paredes o pilares de madera, en aras de prevenir un incendio.