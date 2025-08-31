El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Exposición en Cuéllar con 30 años de historia de los encierros. M. R.

Un exposición repasa tres décadas de encierros en Cuéllar

La peña taurina El Encierro recuerda en una muestra cómo han cambiado los traslados y carreras que se celebran en la localidad

Mónica Rico

Mónica Rico

Cuéllar

Domingo, 31 de agosto 2025, 12:34

Cuadros, esculturas, carteles, fotografías y otros elementos se pueden ver estos días en la sacristía de San Francisco, donde la peña taurina El Encierro realiza ... un recorrido por los últimos 30 años de historia y evolución de los traslados y carreras que se celebran en la localidad. A través de textos se narran curiosidades y cambios, acompañados de obras de arte propiedad de la peña, que, tras tres décadas de exposiciones, ha ido recopilando un interesante fondo que llamó la atención de los asistentes a la inauguración. Entre ellos, el alcalde de la villa destacó algunas imágenes significativas, como una que muestra la suelta con un caballo, tres personas y un vehículo; una gran diferencia con respecto a la actualidad, en la que cientos de vecinos y jinetes participan en este espectáculo. También se recordó la popularidad de las capeas o la antigua entrada del encierro, reflejada en las fotografías de 'Bias' que forman parte de la muestra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  2. 2

    El misterio de las cajas con una carta de póquer en la puerta de una peluquería de Valladolid
  3. 3

    Dos policías municipales rescatan a una joven semiinconsciente del Pisuerga
  4. 4

    Alerta por la proliferación de ratas en el Campo Grande: «A mi compañero casi le muerden un dedo»
  5. 5

    Almeida agradece a los medinenses la «gesta» de haber sido rescatado de su soltería
  6. 6

    El Pisuerga más turbio: las especies invasoras colonizan el río a su paso por Valladolid
  7. 7

    Intenso ritmo de obra en Huerta del Rey para abrir el Mercadona a finales de noviembre
  8. 8

    Recibe un puñetazo en la cara y le roban los auriculares y dinero
  9. 9 La agresión por arma blanca en Paulina Harriet se salda con tres detenidos una semana después
  10. 10

    Roba cepillos de dientes y champús en farmacias para intercambiarlos por droga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Un exposición repasa tres décadas de encierros en Cuéllar

Un exposición repasa tres décadas de encierros en Cuéllar