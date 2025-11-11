Estudiantes de IE University limpian el río Eresma Más de setenta alumnos y profesores del campus participaron en la actividad

El Norte Segovia Martes, 11 de noviembre 2025, 08:49 Comenta Compartir

Más de setenta estudiantes y profesores del campus de IE University en Segovia participaron en una jornada de recogida de residuos en los alrededores del río Eresma y del campus de Santa Cruz la Real. La actividad fue organizada por el Student Government (Gobierno Estudiantil) con el apoyo de la Sustainability Office y del departamento de Campus Life.

Los participantes se distribuyeron en tres grupos para intervenir en zonas verdes, senderos y espacios naturales próximos al campus. La iniciativa cerró la 'Sustainability Week 2025', desarrollada bajo el lema 'Prácticas Regenerativas', y reforzó la vinculación de la comunidad universitaria con Segovia, ciudad que acoge un campus internacional con estudiantes de más de 160 nacionalidades.

Al finalizar la recogida, cada grupo realizó una actividad organizada por los clubes colaboradores: bouldering (escalada en bloque) con música, pintura junto al río y una sesión de yoga y meditación a cargo del Well-Being Faculty de IE. La convocatoria incluyó a Outdoors Club, Climbing Club, Well-Being Club y al Sustainability Student Committee, marcando el inicio de una iniciativa mensual de sostenibilidad liderada por el gobierno estudiantil.

El presidente del Student Government, Matias Marcin, destacó en declaraciones recogidas por la propia universidad que la jornada permitió recoger una cantidad significativa de residuos y subrayó la respuesta positiva de la ciudadanía segoviana ante la implicación de los universitarios en una acción dedicada al cuidado del entorno natural. Según la institución universitaria, la actividad refleja su compromiso la preservación del medio ambiente y refuerza la experiencia internacional de los estudiantes mediante proyectos con impacto local.

Temas

Segovia