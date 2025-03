El Espinar reclamará la devolución de los pagos del peaje efectuados por sus vecinos

La crisis por el socavón de la travesía de San Rafael todavía está lejos de acabar. El Ayuntamiento de El Espinar anuncia que liderará una ... reclamación conjunta para conseguir la devolución de los importes que han sido abonados al peaje de la AP-6 por parte de sus vecinos durante el tiempo en que ha permanecido cortada la carretera N-6. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible informó de que la vía quedaría reabierta al tráfico sobre las 10:00 horas de este sábado, pero el Consistorio teme que se vuelva a producir un episodio similar en un futuro próximo. Es por ello que no ha dudado un segundo en acudir a los tribunales en busca de soluciones. Aunque las medidas cautelarísimas solicitadas que instaban a la circulación gratuita por la autopista han sido denegadas, la tramitación del incidente continúa y la sentencia se conocerá «en los próximos días», confirman fuentes municipales.

Los perjuicios por las restricciones al paso de vehículos en la N-6 son múltiples. Todavía no están cuantificados, aunque el Ayuntamiento tiene previsto disponer de una cifra estas semanas. «Vamos a hacer un contrato para hacer una reclamación conjunta de todos los usuarios afectados, lo que nos permitirá conocer los daños que ha habido», especificó este viernes el alcalde de El Espinar, Javier Figueredo. Con ello se refiere a la recopilación de tickets de vecinos que se han visto obligados a pagar el peaje para desplazarse a sus trabajos o centros de estudio al no contemplar otra alternativa por el corte de la travesía el pasado 20 de marzo. El montante asciende a los 5,45 euros por cada traslado.

Los vecinos de San Rafael deben abonar 5,45 euros en cada viaje a Madrid por la Ap-6

El Consistorio ya ha salido a la búsqueda de empresas que puedan tramitar la petición dirigida a obtener la devolución del importe que fue sufragado por los espinariegos al cruzar el peaje de la AP-6. «Cuando pase todo esto, haremos público cómo se va a canalizar todo», subrayó el regidor. Por el momento, los esfuerzos van dirigidos a resolver las dudas de aquellos que no disponen del billete que acredite el pago, al no haberlo conservado o haber pasado con las barreras levantadas. «Veremos otras fórmulas con los abogados; sabemos que la empresa concesionaria de la autopista tiene un registro de las matrículas», declaró.

Sin embargo, los agravios económicos no son los únicos inconvenientes con los que han tenido que lidiar tanto vecinos como comerciantes y hosteleros durante los ocho días en los que ha permanecido cerrada al tráfico la carretera N-6 a su paso por San Rafael. «Debe ser estudiada la posibilidad de resarcir a los usuarios del peaje que tuvieron que utilizarlo de manera obligada, pero hay una situación en la que esto no será posible, como es el tiempo perdido o los enfrentamientos entre personas e insultos injustificados hacia personal de la concesionaria», añadió el senador segoviano del PP, Juan José Sanz Vitorio, quien informó a su vez de que la concesionaria va a tener que soportar el coste adicional de ingresar el IVA de aquellos vehículos que cruzaron el peaje sin pagar. De ahí que no se descarte la puesta en marcha de iniciativas para exigir responsabilidades.

«No tenemos que estar pagando la desfachatez que el ministro Óscar Puente tiene hacia Segovia» Javier Figueredo Alcalde de El Espinar

El objetivo es evitar que esta situación pueda repetirse en el futuro, lo que lleva a barajar medidas para reducir el tráfico -al menos el pesado- por la travesía del núcleo espinariego. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible defendió como alternativa al corte en la N-6 la desviación de los vehículos por las calles adyacentes, a lo que el Ayuntamiento se opuso rotundamente desde el principio.

Peaje gratuito

El Espinar era partidario de hacer uso de la autopista para una mayor seguridad vial y bienestar de los residentes, lo que pronto refrendaron los transportistas, representantes políticos -sin distinción de partido-, comerciantes, la Diputación de Segovia, la Junta de Castilla y León y diversas asociaciones. La petición de la gratuidad de la AP-6 ha recabado apoyos entre más de 80 municipios de la provincia y de Madrid, que también exigieron al Ministerio valorar la pérdida del «atractivo turístico y de ocio» que estaban sufriendo los pueblos ubicados en la sierra de Guadarrama por los inconvenientes del socavón.

En un intento de lograr este objetivo, el Consistorio acudió 'in extremis' a los tribunales para solicitar «medidas cautelarísimas» que posibilitaran la apertura inmediata del peaje, lo que permitiría la circulación libre y gratuita de los usuarios por la AP-6. «Lo que queríamos era pasar sin tener perjuicio, pues no tenemos que estar pagando la desfachatez que el ministro Óscar Puente tiene hacia El Espinar y hacia la provincia de Segovia», pronunció Figueredo.

El expediente fue incoado en la mañana de este viernes y, tan solo unas horas después, se hizo pública su denegación. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó la demanda por la que el Consistorio espinariego pedía la gratuidad de la autopista entre San Rafael y la Comunidad Madrid durante el tiempo en que durasen las obras de reparación del socavón.

«No se aprecia que existan perjuicio de terceros y el interés general relevante y necesitado de protección», recogió el auto, que además consideró «no procedente» la reclamación. El tribunal sostuvo que no cabía «adoptar una medida de esta naturaleza reservada para temas especialísimos y concretos». Por otro lado, insistió en que «no se aprecia que se impida la deambulación a los vecinos» y que la situación planteada que ha dado origen a la medida cuestionada es «excepcional y se trata de dar la solución más razonable al problema producido».

Afortunadamente, al comienzo de la tarde de este viernes el Gobierno adelantó que la reapertura del tramo afectado por el socavón estaba prevista para este sábado, un hito que era posible gracias al rápido avance de los trabajos, ya que se habían establecido turnos incluso de madrugada. En cualquier caso, el Ayuntamiento espinariego insiste en que el citado procedimiento judicial continúa con la tramitación del incidente cautelar, cuya sentencia «conoceremos en los próximos días», explicaron fuentes municipales.