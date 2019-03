Eduardo Calvo: Tras 17 años fuera de España «en cualquier lugar me sentiría cunero, pero mi DNI es ya de Segovia» Eduardo Calvo, en el centro, con los responsables de Cs. / A. Tanarro El candidato de Ciudadanos al Congreso, de 77 años y exdirectivo de varios centros del Instituto Cervantes, afirma que «sería extraño» no obtener el escaño MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ Segovia Domingo, 17 marzo 2019, 11:43

Ciudadanos ha elegido a Eduardo Calvo como cabeza de lista al Congreso por Segovia porque «creemos en su experiencia, en su rigor y en su capacidad de gestión», comentó ayer la secretaria provincial de Organización del partido, Noemí Otero . Calvo (Madrid, 1942) reconoció que su única experiencia política fue hace años, en un mitin durante el franquismo, pero afirmó que «no me siento cunero».

«En cualquier otro lugar me sentiría cunero porque he estado 17 años en Egipto, Argelia y Marruecos; es decir, donde yo he nacido, en Madrid, soy absolutamente cunero, porque ya no me sé ni las direcciones, pero donde voy a vivir es en Segovia», manifestó el candidato, quien consideró que «sería extraño» no obtener el escaño.

Calvo declaró que «es un placer estar y vivir en Segovia», donde ha elegido fijar su residencia en España después de haber vivido 17 años fuera, ocupando la dirección de varios centros del Instituto Cervantes.«Mi DNI es ya de aquí, de Segovia, y por supuesto es un honor participar con Ciudadanos en este proyecto político, con el que estoy identificado al cien por cien porque es el instrumento para garantizar la unidad de España, después para mejorarla. Y cuanto mejor la defendamos, mejor la mejoraremos».

Respecto a la situación actual de Cs en la región tras las dimisiones en cadena causadas por la participación de Silvia Clemente en las primarias, el responsable provincial de Acción Institucional, Alfonso Martín, declinó hacer declaraciones al respecto «porque este no es el momento de hablar de la situación interna del partido». Por el mismo motivo tampoco avanzaron Martín y Otero detalles de las candidaturas al Senado o al Ayuntamiento de Segovia; solo dijeron que se sabrán «muy pronto».