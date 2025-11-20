El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La diputada Magdalena Rodríguez, durante la presentación del Plan de Actuación Integrado (PAI). El Norte

La Diputación de Segovia se queda sin los fondos europeos a los que aspiraba

El Plan de Actuación Integrado (PAI) presentado por la institución provincial, valorado en 10,4 millones de euros, no ha sido seleccionado por el Ministerio

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Jueves, 20 de noviembre 2025, 10:51

La Diputación Provincial de Segovia tendrá que buscar otras vías de financiación para poner en marcha los proyectos de su Plan de Actuación Integrado ( ... PAI), valorados en 10,4 millones de euros. La institución presidida por Miguel Ángel de Vicente aspiraba a sufragar estas actuaciones con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), pero la propuesta segoviana se ha quedado fuera del reparto y no recibirá ni un solo euro.

