La Diputación de Segovia se queda sin los fondos europeos a los que aspiraba

La Diputación Provincial de Segovia tendrá que buscar otras vías de financiación para poner en marcha los proyectos de su Plan de Actuación Integrado ( ... PAI), valorados en 10,4 millones de euros. La institución presidida por Miguel Ángel de Vicente aspiraba a sufragar estas actuaciones con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), pero la propuesta segoviana se ha quedado fuera del reparto y no recibirá ni un solo euro.

Las solicitudes fueron presentadas durante el primer trimestre del año en la convocatoria estatal para Planes de Actuación Integrados de entidades locales. El proyecto segoviano superó un primer filtro del Ministerio de Hacienda, pero finalmente quedó excluido al ser considerado «no subvencionable». En la resolución, la Secretaría General de Fondos Europeos concluye que las iniciativas han obtenido una «puntuación insuficiente». Según las bases, la Diputación debía asumir el 40% del coste de las inversiones, mientras que el 60% restante habría llegado de los fondos FEDER, lo que obliga a replantear el calendario y las fuentes de financiación. Durante la presentación de los presupuestos de 2026, el presidente ya advirtió de que la institución no contaría el próximo año con partidas de fondos europeos.

El PAI diseñado por la Diputación toma como referencia la Agenda Rural Sostenible de la provincia, un documento que marca una hoja de ruta para impulsar prácticas sostenibles, cohesión social y mejora de la calidad de vida en el medio rural. Sobre esa base, la institución presentó a la convocatoria un Área Urbana Funcional con tres grandes proyectos en los ámbitos de movilidad y conectividad, renaturalización y servicios sociales e innovación, que suman un presupuesto de 10.461.366 euros.

El área de actuación incluía los municipios de Palazuelos de Eresma, Torrecaballeros, Trescasas, San Cristóbal de Segovia, La Lastrilla y el Real Sitio de San Ildefonso, además de una inversión en infraestructuras que afecta también al municipio de Segovia. En conjunto, el área funcional reúne a más de 72.000 habitantes en el este de la provincia, una zona de transición urbano-rural con fuerte crecimiento residencial y mayores necesidades de movilidad y servicios.

El proyecto de mayor envergadura económica es el destinado a la mejora de la conectividad entre estos municipios, con una inversión prevista de 7.131.600 euros. El plan contemplaba el nuevo vial que extendería la carretera provincial SG-V-6216 -que actualmente conecta Palazuelos de Eresma con la carretera de La Granja- y que llegaría, desde la rotonda de Peñas del Erizo, hasta la estación del AVE Segovia-Guiomar. Esta actuación, pendiente de un estudio de Somacyl, se empezará a ejecutar en 2026, según las previsiones anunciadas este lunes por Miguel Ángel de Vicente. Dentro de esa partida de 7,1 millones de euros también se incluía la construcción de nuevos caminos peatonales y carriles bici segregados, la rehabilitación de travesías y la señalización inteligente para reducir la siniestralidad.

Otro de los ejes del PAI de la Diputación es el Plan Provincial de Renaturalización de Espacios Públicos en municipios rurales y Educación Ambiental, dotado con 590.000 euros, con el que se buscaba consolidar nuevas zonas verdes, desarrollar corredores ecológicos e impulsar un vivero provincial para producir especies arbóreas para la renaturalización de los pueblos y servir como espacio de aprendizaje. El tercer bloque, con 2.386.000 euros de presupuesto, se centra en la ampliación de unidades de convivencia en los centros 'La Fuencisla' y CAPDI 'Los Juncos' y en la creación de un Centro de Investigación e Innovación Social (CIIS), concebido para generar conocimiento entre profesionales y mejorar la calidad de los servicios sociales provinciales.

En Castilla y León, sí contarán con financiación europea los Planes de Actuación Integrada (PAI) presentados por los ayuntamientos de Salamanca, León, Palencia, Soria, Ávila, Ponferrada y las diputaciones de Palencia, Burgos y Soria. Pese a quedar fuera de la nómina de admitidos, la institución provincial segoviana no tira la toalla y no renuncia a obtener millones de fondos europeos, ya que ha presentado un recurso a la decisión de la Secretaría General de Fondos Europeos. Sin embargo, aún no ha obtenido respuesta. A la espera de una decisión, el PAI de la Diputación de Segovia permanece «en reserva» por el Ministerio de Hacienda junto a los presentados por los ayuntamientos de Burgos, Valladolid y Aranda de Duero, las otras tres instituciones que tuvieron una puntuación insuficiente.