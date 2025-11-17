La Diputación espera iniciar en 2026 el vial entre Peñas del Erizo y la estación del AVE

La Diputación de Segovia sigue avanzando, aunque sin partidas todavía concretas, en el proyecto del vial de acceso a la estación del AVE Segovia- ... Guiomar desde la rotonda de Peñas del Erizo. El presidente provincial, Miguel Ángel de Vicente, confirmó que el proyecto no figura aún en el presupuesto de 2026 porque la institución continúa a la espera del estudio previo encargado a Somacyl, la sociedad pública de la Junta de Castilla y León.

Según detalló, Medio Ambiente debe analizar varias alternativas de trazado antes de elegir la opción definitiva y someterla a exposición pública. Solo entonces se firmará un protocolo y, más tarde, un convenio de actuación entre las tres administraciones implicadas: Diputación, Ayuntamiento de Segovia y Junta. De Vicente confía en que 2026 sea «un año de realidad tangible» para el vial. No prevé que las obras concluyan, pero sí que puedan estar iniciadas.

El presidente insistió en que no se trata de construir una nueva carretera desde cero, sino de prolongar «en algo más de dos kilómetros» el vial ya existente que conecta Palazuelos de Eresma con la CL-601, desde la rotonda del núcleo de Palazuelos hasta la glorieta de Peñas del Erizo y, desde ahí, hacia Segovia-Guiomar. El objetivo, recalcó, es mejorar la movilidad y la accesibilidad no solo para la capital, sino para todo el eje sur de la provincia que utiliza la circunvalación y las carreteras de la zona para llegar a la estación del AVE.