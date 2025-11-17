El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Rotonda de Peñas del Erizo de la que partirá el vial hasta la estación del AVE. Antonio de Torre

Segovia

La Diputación espera iniciar en 2026 el vial entre Peñas del Erizo y la estación del AVE

Miguel Ángel de Vicente explica que Medio Ambiente todavía debe decidir el trazado definitivo

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Lunes, 17 de noviembre 2025, 19:43

Comenta

La Diputación de Segovia sigue avanzando, aunque sin partidas todavía concretas, en el proyecto del vial de acceso a la estación del AVE Segovia- ... Guiomar desde la rotonda de Peñas del Erizo. El presidente provincial, Miguel Ángel de Vicente, confirmó que el proyecto no figura aún en el presupuesto de 2026 porque la institución continúa a la espera del estudio previo encargado a Somacyl, la sociedad pública de la Junta de Castilla y León.

