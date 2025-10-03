Segovia recibirá 6,9 millones de la UE para acometer trece proyectos, entre ellos el vial al AVE

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes la resolución provisional de la Dirección General de Fondos Europeos, dependiente del Ministerio de Hacienda, ... que adjudica al Ayuntamiento de Segovia una subvención de 6.852.532 euros para desarrollar trece proyectos enmarcados en la Agenda Urbana 2030.

La financiación, obtenida en concurrencia competitiva con otras ciudades, cubrirá el 60% de una inversión total de 11.420.886 euros, mientras que el 40% restante será aportado por las arcas municipales. Los proyectos, que abarcan desde la eficiencia energética hasta la promoción cultural, deberán estar finalizados antes del 31 de diciembre de 2027.

El alcalde de Segovia, José Mazarías, ha mostrado su entusiasmo por la adjudicación: «Es una resolución todavía provisional, pero no se nos escapa la importancia de haber entrado en concurrencia competitiva con ciudades de gran relevancia y proyectos de mucha enjundia. Hemos sido merecedores con un proyecto magnífico, trabajado durante mucho tiempo por los técnicos y las personas al frente de la Concejalía de Hacienda». Según Mazarías, la subvención refleja el esfuerzo coordinado entre los departamentos municipales, los servicios técnicos y los colectivos sociales y económicos de la ciudad.

Ampliar Centro de Servicios Sociales Jesús Mazariegos. A. de Torre

Los trece proyectos, agrupados en cinco grandes ejes –promoción cultural, eficiencia energética, recursos hídricos, movilidad urbana sostenible y ciudad inteligente–, tiene como objetivo transformar Segovia en un referente de regeneración urbana y bienestar ciudadano. «Son necesarios para la ciudad, y aunque recibamos o no subvenciones, nuestro compromiso es llevarlos a cabo», señala el alcalde. El Ayuntamiento asumirá los 4,5 millones correspondientes al 40% restante de la inversión.

Entre las iniciativas más destacadas figura la promoción de la cultura, con una inversión significativa de 3,9 millones de euros para equipar el nuevo teatro Cervantes. «El Gobierno lo está construyendo, pero la equipación, que es muy costosa, será posible gracias a estos fondos», explica Mazarías. También está incluido el nuevo alumbrado ornamental del Acueducto, con un presupuesto de 1.050.000 euros y un proyecto ya aprobado, la ampliación del Centro de Creación La Cárcel para incorporar la Escuela Municipal de Artes (527.000 euros) y la recuperación del entorno la iglesia de la Vera Cruz (356.366,21 euros).

En el ámbito de la eficiencia energética, se destinarán 2.681.500 euros a iniciativas como la reforma del Centro Integral de Servicios Sociales Jesús Mazariegos (2,5 millones) y la creación de una comunidad energética en el barrio de La Albuera (181.500 euros). «Estos pasos son cruciales para avanzar en el ámbito medioambiental», apunta el regidor. La gestión de recursos hídricos también recibe una atención prioritaria, con 2.007.435,17 euros destinados a proyectos como la modernización de la presa de Puente Alta (1.437.818,37 euros), cuyo proyecto ya está elaborado, y la renovación de la red de abastecimiento de agua potable en Nueva Segovia (569.616,80 euros).

Ampliar El Acueducto contará con nueva iluminación. A. Tanarro

La movilidad urbana sostenible incluye la construcción de un vial de conexión entre la rotonda del Pastor y la del paseo Campos de Castilla, que facilitará el acceso a la estación del AVE (1.239.780,18 euros), la adquisición de dos minibuses eléctricos para conectar el casco antiguo con el recinto amurallado (750.000 euros) y la instalación de siete cargadores eléctricos para la flota de autobuses (500.000 euros). «El vial de conexión es un proyecto muy avanzado que ahora recibe un empujón definitivo», afirmó Mazarías.

Por último, el eje de 'Segovia, ciudad inteligente' prevé la creación de la Oficina Municipal del Dato (550.000 euros) y el desarrollo de un programa de fomento de la competitividad y modernización del tejido empresarial (48.029 euros). «Aunque estas puedan parecer iniciativas menores, son fundamentales para el futuro de Segovia», asegura el alcalde.

Mazarías destaca el trabajo previo realizado por el equipo de gobierno: «Tenemos mucho andado, con proyectos como el alumbrado del Acueducto ya en licitación y otros en fase de redacción. Esto nos permite enfrentarnos a esta oportunidad de una forma muy distinta a cuando llegamos, con casi todo por hacer». El compromiso es claro: todos los proyectos deberán estar concluidos antes de finales de 2027. «Tenemos tiempo más que suficiente porque hemos trabajado con antelación. Es la fórmula de este equipo de gobierno».