San Millán encabeza las ayudas de rehabilitación urbana en detrimento de El Salvador

El Ayuntamiento de Segovia avanza en el cumplimiento de los planes de rehabilitación urbana, que están financiados con fondos europeos. San Millán ya ha conseguido ... una subvención de 425.000 euros gracias a tres solicitudes emitidas por parte de tres comunidades de propietarios interesadas en acondicionar y modernizar los bloques de viviendas para adaptarlas a las condiciones que impone Europa sobre eficiencia energética. Al contrario, El Salvador permanece a la cola en esta convocatoria de subvenciones. «No culpo a nadie más que a la imposibilidad que tienen las casas de este barrio para hacer las intervenciones», subrayó el alcalde José Mazarías. Es por ello que no descarta concentrar la mayor parte de la inversión en San Millán.

La junta de gobierno local de esta semana ha sido la encargada de aprobar la concesión de más de 425.000 euros en concepto de ayuda para los llamados Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada (ERRP), los antiguos Arus. Han sido tres comunidades de propietarios las beneficiarias. La primera de ellas contará con un presupuesto de 106.225 euros, mientras que las otras dos -ubicadas en los números 2 y 4 de la calle Mariano Grau- dispondrán de 159.382 euros cada una para ejecutar su adaptación a las nuevas demandas de eficiencia energética.

Los dos programas están enmarcados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Next Generation. Su acogida ha sido muy desigual según el distrito. «San Millán va muy bien, dentro de poco vamos a ver nuevas peticiones y subvenciones que se van aprobando; no sucede lo mismo con El Salvador», afirmó el alcalde. Según explicó, este último barrio es un entorno residencial donde muchos de sus edificios están amparados por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Segovia y deben ajustarse a unas normas especiales de protección.

Esta situación imposibilita a muchos propietarios concurrir a la línea de ayudas europeas, que han sido canalizadas por el Ayuntamiento de Segovia. Las agrupaciones vecinales de ambos distritos ya anticiparon que las bases de la convocatoria eran «inviables» de cumplir para una gran parte de los residentes, pues son propuestas que obligan a su vez a realizar un sacrificio económico que los moradores de los inmuebles incluidos en estas áreas no podían asumir.

Por distritos

La Junta de Castilla y León fue el organismo que seleccionó estos dos arrabales entre las cuatro propuestas que hizo el Consistorio, lo que dejó fuera a San Lorenzo y San José. A finales del año pasado, tan solo se había tramitado una solicitud. «Si nos hiciera falta el dinero para las intervenciones de San Millán, se podría traspasar de lo que es el presupuesto de El Salvador para dar respuesta a las necesidades», declaró Mazarías. «Creo que no va a haber ningún problema en eso, ya está pedido al Ministerio y a la Junta», aclaró.

El plan, que fue anunciado en abril de 2024, afecta a un total de 723 viviendas entre ambos barrios. En El Salvador, la intervención propuesta persigue solucionar los problemas de eficiencia energética, accesibilidad y conservación de las instalaciones en las edificaciones incluidas en el plan, que prevé una financiación tripartita entre los fondos de la Unión Europea (1,9 millones de euros), el Ayuntamiento (800.000 euros) y los propios vecinos de El Salvador (1,4 millones, es decir, 8.100 euros por vecino propietario).

En San Millán, las obras se centran en la mejora de la envolvente térmica de las fachadas, la instalación de ascensores, la mejora de la accesibilidad en las zonas comunes y la adecuación del espacio público y los viales circundantes. En este caso, Europa aportará 1,6 millones de euros, el Ayuntamiento de Segovia 800.000 euros, y los vecinos, 507.000 euros (6.311 euros por vecino propietario).