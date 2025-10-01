El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Vista aérea del barrio de San Millán en Segovia. Antonio Tanarro

San Millán encabeza las ayudas de rehabilitación urbana en detrimento de El Salvador

El Ayuntamiento ha propuesto concentrar la mayoría de la subvención económica en el primer barrio en vista de las peticiones

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Miércoles, 1 de octubre 2025, 21:04

El Ayuntamiento de Segovia avanza en el cumplimiento de los planes de rehabilitación urbana, que están financiados con fondos europeos. San Millán ya ha conseguido ... una subvención de 425.000 euros gracias a tres solicitudes emitidas por parte de tres comunidades de propietarios interesadas en acondicionar y modernizar los bloques de viviendas para adaptarlas a las condiciones que impone Europa sobre eficiencia energética. Al contrario, El Salvador permanece a la cola en esta convocatoria de subvenciones. «No culpo a nadie más que a la imposibilidad que tienen las casas de este barrio para hacer las intervenciones», subrayó el alcalde José Mazarías. Es por ello que no descarta concentrar la mayor parte de la inversión en San Millán.

