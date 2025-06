Los pueblos urgen más promociones de vivienda ante la «ingente» demanda

Los pueblos afrontan una destacada demanda de vivienda en desde la pandemia. No obstante, a veces es complicado mantener el equilibrio entre aquellas personas que ... solicitan casas para veranear y las que necesitan un hogar para establecer su residencia habitual en Segovia. Los ayuntamientos apuestan por ampliar su capacidad para acoger a los potenciales vecinos que quieran iniciar un proyecto de vida estable en los municipios, de ahí que muchos de ellos hayan urgido la puesta en marcha de nuevas promociones inmobiliarias de carácter público. Los propios grupos de acción local -Codinse, Aidescom, Honorse y Segovia Sur- llevan años reclamando soluciones al problema de vivienda.

«Ahora mismo la gente busca muchas casas para alquiler; yo no pensaba que fuese a haber tal demanda», asegura el alcalde de Veganzones, Pedro Luis Cuesta. «Me pregunta mucha gente pero tenemos que decirles que no hay», lamenta. En Santa María la Real de Nieva la escasez de hogares que anuncian su arrendamiento se agravan. «La gente que trabaja por la zona se está quedando a vivir aquí, hay una ingente demanda», declara su alcaldesa, Pilar Ares. A ello se suma que «somos una capital administrativa, pues tenemos el juzgado, y tenemos muchos funcionarios». Los que no tienen plaza fija, urgen un alquiler, pero la disponibilidad es muy baja.

Hay municipios que incluso han iniciado contactos con las administraciones públicas para desarrollar nuevos proyectos inmobiliarios

En cuanto se publica una oferta, «al segundo ya la han quitado». No sorprende por tanto que en Alconada de Maderuelo, pequeña localidad de alrededor de 26 habitantes, haya sido relativamente fácil encontrar una familia para ocupar una vivienda rehabilitada y destinada a alquiler social. «Nos han llamado muchos desde Madrid, para ver si podíamos alquilarla los fines de semana; pero eso no nos interesa, lo que queremos es que aumente la población», indica la regidora María Pilar Berzal.

El parque residencial en esta localidad de Segovia, así como en gran parte de los municipios de la provincia, se divide en casas vacías que «son muy antiguas y están en malas condiciones» y en inmuebles rehabilitados o de obra nueva en los que viven los vecinos o segundos residentes. «No hay muchas opciones, ni de alquiler ni de compra», subraya Cuesta. «Hay muchos problemas para encontrar casas en venta», corrobora el alcalde de Coca, Fernando Aceves.

De ahí que los ayuntamientos hayan ideado alternativas en un intento de paliar estas carencias residenciales. Por un lado, el programa Rehabitare ha ampliado ligeramente la oferta del alquiler. Por otra parte, hay municipios que incluso han iniciado contactos con las administraciones públicas para desarrollar nuevos proyectos inmobiliarios. Ejemplo de ello es Santa María la Real de Nieva, que ya ha iniciado contactos con Somacyl para la construcción de viviendas de protección oficial. «Les hemos trasladado la posibilidad de ceder un terreno y ya nos han pasado un 'planning' de los pasos que debemos seguir: vamos a intentarlo», señala Ares.

El propósito primordial es combatir la amenaza de la despoblación que asola numerosos territorios. «Lo que veo es que la gente tiene ilusión de venir aquí, a los pueblos; quieren vivir bien y lo importante es que estén a gusto, por lo que esperamos que estas iniciativas ayuden a lograr este objetivo», resume el regidor veganzonés.