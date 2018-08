Diez empresas muestran su intención de instalarse en el polígono de Villacastín

A la espera de la fibra óptica

El nuevo polígono industrial de Villacastín ya cuenta con todos los servicios necesarios para poder desarrollar actividad industrial. Todos menos uno, que posiblemente sea de los más importantes a la hora de atraer a nuevas empresas. Valdeherrera no tiene fibra óptica por el momento según indicó Pilar del Olmo, consejera de Economía y Hacienda, aunque ya avanzó que en un futuro podrá contar con este servicio. «Las compañías suministradoras, en este caso las instaladoras de fibra óptica, no suelen hacerlo hasta que el polígono tiene una cierta ocupación», explicó. La consejera indicó en este sentido que a las propias suministradoras no les sale rentable realizar la instalación hasta que la zona no está medianamente ocupada. Pilar del Olmo aclaró que la Junta de Castilla y León, en concreto la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, prepara una línea de ayudas para instalar fibra óptica en todos los polígonos de titularidad pública y privada. Los titulares de estas zonas industriales podrán acogerse a esta subvención para que a las compañías de fibra les resulte rentable la instalación. En cuanto al resto de servicios, el polígono Valdeherrera de Villacastín «tiene electricidad y agua, cuenta con todos los servicios excepto fibra óptica, y evidentemente cuando haya más empresas, se podrá acoger a las ayudas que va a convocar la Junta de Castilla y León».