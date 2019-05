En diez años se jubilarán un tercio de las enfermeras de Segovia

Más de 250 niños de tres colegios se curten ante la posibilidad de una emergencia

El sindicato Satse invitó ayer a más de 250 niños de los colegios Diego de Colmenares, Claret y Fray Juan de la Cruz a visitar la carpa instalada en la avenida del Acueducto. «La convocatoria ha tenido bastante éxito, hemos intentado invitar a alguno más, pero por capacidad ha sido imposible», explicó la secretaria provincial de Satse, Miriam Rubio. Por tanto, el sindicato se ha ofrecido a impartir este tipo de talleres, «que gustan mucho», en las aulas o en los propios centros escolares. Los alumnos que dieron sonido y colorido a la soleada mañana del lunes llegaron desde segundo curso de Infantil a segundo de Primaria. Hicieron varios talleres. El más importante, cómo reaccionar ante una situación en la que un paciente necesite una reanimación cardio-pulmonar (RCP) o esté inconsciente. El objetivo es que, sin heroicidades, todos sepan qué primer paso dar. De hecho, uno de los lemas de la carpa es que no hacen falta superpoderes para proteger una vida. «Una atención correcta, aunque venga de un niño, puede salvar a esa persona hasta que llegue la ambulancia». ¿Qué consejos deben saber los pequeños? «En cuanto alguien no responde, hay que llamar inmediatamente al 112. Les preguntarán si respira o no, y en función de una respuesta u otra se les dará una serie de pautas». De la experiencia de tantos niños sujetando pequeños muñecos a los que reanimar hay una carencia clara: la ubicación. «Es curioso que cuando llaman no saben decir dónde viven». Para resolverlo, sugieren tener anotada la dirección en la nevera o al lado del teléfono. O pedir ayuda a un adulto. También hubo un segundo taller, organizado por una matrona, dirigido a educación materno-infantil y hábitos saludables.