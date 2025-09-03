Detenido en Burgos por el robo de una furgoneta de reparto de pan en Cuéllar También se le acusa de provocar daños en el vehículo y de los delitos contra la seguridad vial y desobediencia y resistencia a los agentes, al no querer apearse del vehículo y tratar de huir por la calzada

Miércoles, 3 de septiembre 2025

Agentes de la Guardia Civil de Valladolid procedieron, el pasado 31 de agosto, a la detención de un hombre en la provincia de Burgos como presunto autor de los delitos de hurto de vehículo a motor, daños, contra la seguridad vial y desobediencia y resistencia a agentes de la autoridad tras el robo de una furgoneta de reparto de pan en la localidad segoviana de Cuéllar.

Los hechos tuvieron lugar cuando, tras sustraer una furgoneta de reparto de pan en Cuellar, sobre las 12.40 horas, el presunto autor huyó en dirección a Peñafiel por la carretera VA-223, desplazándose por diferentes pueblos tanto de la provincia de Valladolid como de Burgos.

Gracias al sistema de localización que el vehículo tenía instalado, el propietario pudo facilitar la información de los desplazamientos en tiempo real, por lo que se montó un operativo que permitió la interceptación de la furgoneta, lo que se consiguió en la N-122 a la altura de la Nava de Roa (Burgos), sin que el conductor hiciera caso a las señales de los agentes, realizando maniobras evasivas para evitar la detención, llegando a circular marcha atrás por la carretera citada poniendo en evidente peligro al resto de usuarios de la vía y obligando a cortar la circulación durante varios minutos.

Finalmente, y tras interponer un vehículo oficial, los agentes consiguieron que detuviese la marcha y procedieron a la detención del autor, el cual presentó resistencia tanto a la hora de apearse del vehículo como una vez en la calzada, donde trató de huir nuevamente. El vehículo presentaba daños en la carrocería y fue entregado a sus legítimos propietarios.

