Brais González se dispone a disparar ante la meta contraria. Arcalle

Derrota en el primer día de curso

El Villa de Aranda, con una plantilla menos cambiada, impone su mejor rodaje ante un Nava intermitente que pagó sus errores

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Domingo, 14 de septiembre 2025, 23:11

El Villa de Aranda decantó el primer derbi castellano de la Asobal porque la continuidad da antes puntos que la revolución. Los burgaleses, que pelearon ... la octava plaza a los segovianos hasta la ultima jornada el curso pasado, impusieron la trayectoria de sus clásicos, desde la capitanía de Pinillos a los recursos de Rugonovs, que se hinchó a goles en el pivote. Con 12 jugadores nuevos, los de Álvaro Senovilla evidenciaron una lógica falta de rodaje con un ataque fallón, un sinfín de pérdidas que volvieron con factura a su propia portería. Una derrota con lección, la de que hará falta tiempo para integrar a tanto recién llegado. Pero con optimismo: desde la calidad y el descaro de Rui Baptista, el portugués llamado a estrella, a la plena rehabilitación de Patotski un año de parón tras romperse el tendón de Aquiles.

