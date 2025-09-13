Siete claves para un renovado Nava Álvaro Senovilla lidera la sexta temporada de los segovianos en Asobal, la tercera consecutiva, que arranca con la visita de mañana al Villa de Aranda

Luis Javier González Segovia Sábado, 13 de septiembre 2025, 13:53 Comenta Compartir

El Viveros Herol Nava arranca mañana a las 19:00 horas en Aranda de Duero su sexta temporada en Asobal, la tercera consecutiva, con el mismo director de orquesta, Álvaro Senovilla, pero un cambio de ciclo, con hasta 12 nuevos solistas. Será el partido que cierre la jornada, un derbi que medirá a dos equipos que pelearon hasta el último día por la octava plaza, que cayó finalmente en manos de los segovianos. Un nuevo capítulo marcado por muchas claves, desde la vuelta de Dzmitry Patotski tras un año en blanco por romperse el tendón de Aquiles a las lesiones de Pancho Ahumada o Adrián Nolasco. De cómo se adapte tanto recién llegado dependerá en última instancia el techo del pueblo de 3.000 habitantes que sigue coleándose con capitales, con la expectativa de conseguir cuanto antes la permanencia y ver qué escenarios de abren a partir de ahí para seguir soñando.

1. El 'fichaje' de Patotksi

Quizás el gran mérito de la pasada temporada del Nava, que llegó a ser tercero en noviembre, fue sobreponerse a la baja de Patotksi en el primer partido de la pretemporada. Tres porteros –Yeray, Luis de Vega y Buda, el único que sigue– para dar tiempo a que el bielorruso se recupere del todo. «Tener un jugador como Dzmitry mejora todos los aspectos. No solo el deportivo, sino el personal. Y la competitividad en el puesto. Para nosotros es un refuerzo más, sabiendo que estando al nivel que ha dado en otras temporadas es un jugador muy importante porque mejora a todos», subraya Senovilla, que lo utilizará sin reservas. «Él se encuentra bien, ya hemos hecho pruebas en pretemporada que nos dan la tranquilidad de poder trabajar con total libertad. Un jugador recuperado al cien por cien de sus capacidades».

2. Suplir a Pancho Ahumada

El revés de la pretemporada ha llegado esta vez en el extremo con la lesión de menisco en la rodilla derecha de Pancho Ahumada, una de las revelaciones de la Asobal en la segunda vuelta: un sinfín de goles y el premio a mejor jugador del mes de abril. «Es difícil, Pancho es un jugador muy importante para nosotros. Lo del año pasado viene en parte por su experiencia ya en la liga». Senovilla reconoce el «handicap» de que los dos extremos derechos –el francés Tahu Lufuanitu y el italiano Davide Pugliese– no tengan ese rodaje. «Tendrán un problema de adaptación que es natural en cualquier jugador. Lo suplen por su calidad, pero el nivel de Pancho es difícil de alcanzar. Creo que lo tendremos relativamente pronto, hay garantías para suplir ese puesto».

3. Un vestuario más joven

Senovilla admite un cambio «integral» en su plantilla, en parte contra su voluntad, pues el club era partidario de retener a muchos que terminaron haciendo las maletas. De cuarentones reputados como los gemelos Guardiola a veinteañeros descarados. «Que lo que te daba la experiencia te lo dé por otro lado un volumen más grande de trabajo o el descaro de la juventud». Porque esa edad avanzada se tradujo en más molestias el curso pasado. «Fue una plantilla que se vio castigada por lesiones. Hemos querido cambiar, creemos que con jugadores más jóvenes a lo mejor no vamos a tener esos problemas». Aunque se hayan perdido cosas por el camino. «Es obvio que no vamos a alcanzar la calidad y veteranía del año pasado».

4. Esquivar las lesiones

El club ha apostado por una plantilla amplia –con hasta tres jugadores en algunos puestos– para lidiar con bajas como la fractura de David Roca en la mano. «Necesitamos a jugadores trabajando en la pista todos los días. Nuestras lesiones son fruto de circunstancias, de accidentes, no tienen que ver con la preparación. Tampoco tenemos que regodearnos en ese fango de la mala suerte. Hay que tirar para adelante, así se forja la seña de identidad del equipo». Con esta mentalidad, Adrián Nolasco, que se rompió el ligamento cruzado de su rodilla derecha en marzo, será, como Patotski, otro fichaje. Si se reincorpora, pues el técnico dibuja una ausencia de un año, pues tuvo que volver a ser intervenido. «Es lo que hace falta para una recuperación completa». Pone el ejemplo del exnavero Álex Lodos, que 'recuperó' en cinco meses y lleva ya tres roturas.

5. Integrar a los 12 fichajes

Con tanto jugador nuevo, Senovilla subraya el valor de trabajar con viento a favor. «Siempre hemos dicho que es importante conseguir una victoria cuanto antes para refrendar el trabajo de la plantilla. Creemos que estamos perfectamente preparados para disputar esta primera jornada con todas las garantías para intentar ganar». Confianza para crear un colectivo. «La adaptación va muy ligada a ese trabajo que se hace en el día a día. Hemos demostrado en los últimos años que somos capaces de sacar rendimiento al equipo. Estamos tranquilos».

6. Permanencia, y ya se verá

Tras ser sexto y octavo en las dos últimas campañas, otro reto del Nava es gestionar las expectativas. Desde la directiva solo se pide la permanencia, una simplicidad que ayuda a trabajar. «A nosotros nos ha funcionado bien no tener expectativas. Nuestra idea es conseguir puntos que nos den esa tranquilidad cuanto antes. A partir de ahí, si un equipo está haciendo un buen trabajo, despega, lo hemos visto en nuestra primera temporada en Asobal. No tiene ese apuro de jugar 'finales'. Y lo que está funcionando no tiene por qué dejar de funcionar».

7. Recuperar el fortín navero

Otro aspecto esencial para mirar hacia arriba es recuperar el fortín estadístico del Guerrer@s Naver@s tras una temporada en la que casi sumó tanto como local (14 puntos) que como visitante (13). El dato supuso un tercio menos de los 22 que sumó ante su público en la temporada 2023-24, la clave de la mejor clasificación de su historia: sexto, a un gol de Europa. Tras el envite ante el Villa de Aranda, recibirá al Cangas en plenas fiestas patronales antes de medirse dos semanas después al Bidasoa Irún en el que será el regreso de Mario Nevado, el jugador omnipresente de la anterior etapa. Hay 12 fichajes esperando seguir sus pasos.

Comenta Reporta un error