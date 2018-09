El PP defiende al concejal acusado de agredir a un Guardia Civil La presidenta y el secretario general del Partido Popular de Segovia / Antonio De Torre Carbonero el Mayor Acusan al PSOE de no actuar de la misma manera «con el señor Reguera ni con el concejal de Codorniz» EL NORTE Segovia Sábado, 22 septiembre 2018, 22:23

El Partido Popular de Segovia pide «prudencia» ante la supuesta agresión del concejal de Carbonero a una agente de Guardia Civil. Miguel Ángel de Vicente, secretario del partido en Segovia, indica que es «una cuestión que no está clara por la divergencia en los relatos» y recuerda que «está siendo investigada desde el ámbito judicial». En el PP critican que los socialistas han actuado con «celeridad» en este caso y no así «con su hombre fuerte en el Ayuntamiento de Segovia, el señor Reguera, ni con el concejal de Codorniz que fue pillado in fraganti cometiendo un delito». De Vicente aconseja a José Antonio Mateo, secretario de Organización socialista, «predicar con el ejemplo y no hacer suyo el consejos vendo que para mi no tengo». También le recomienda «estudiar bien los casos antes de realizar estas manifestaciones», haciendo hincapié en que la situación de Juan Muñoz, el concejal de Carbonero el Mayor, está actualmente en investigación y los casos de los concejales del PSOE mencionados ya están en fase de imputación.

De Vicente contesta así a las palabras del secretario socialista, quien espetó a la alcaldesa de la localidad que «si no toma decisiones con contundencia, defendiendo los intereses de los vecinos, lo que estará haciendo es avalar su comportamiento y con ello una conducta reprobable, convirtiéndose en copartícipe del grave error».

El secretario provincial del PP de Segovia afirma que «a pesar de los avatares de opinión sobre el sistema que se vienen produciendo en los últimos meses, los populares creemos en la presunción de inocencia mientras no se demuestre otra circunstancia y desde luego en estos primeros momentos y dada la diferencia de relatos que existe entre la denunciante y el denunciado nosotros confiamos en la Justicia y queremos mostrar nuestro apoyo al concejal de Carbonero el Mayor y al equipo municipal popular en esta localidad».

Una vecina relata su versión La vecina de la localidad Carmen P. H. se muestra «indignada» ante la situación en la que se encuentra el concejal Juan Muñoz, especialmente por tratarse «con una inquina personal o por motivación política». La vecina, presente en el espectáculo taurino, relata su versión sobre lo sucedido, que comienzo con las quejas de un espectador «sin insultos» tras la faena de uno de los rejoneadores, que «realizó acciones que no se ajustan al reglamento taurino». Una agente de la Guardia Civil pidió al espectador que saliera de la Plaza de Toros.En un primer momento se negó porque no consideraba «haber alterado el orden público o faltado el respeto a nadie» pero finalmente decidió obedecer. La vecina indica que varios espectadomostraron su disconformidad con lo sucedido. Juan Muñoz, presente en la presidencia, bajó para mediar en el hecho, donde se encontraban varios agentes y el espectador, y «Todos aseguran no haber visto agresión alguna».

De Vicente insta a Mateo a que esa petición de disculpas a la ciudadanía y la denunciante la traslade al Ayuntamiento de Segovia «porque hasta el momento, no hemos escuchado a Reguera, ni a la Señora Clara Luquero disculparse públicamente con el Policía Municipal agredido verbalmente por el entonces teniente de Alcalde, ni con los ciudadanos de Segovia».

Los hechos por los que el PSOE reclama el cese del concejal ocurrieron el pasado día 9 cuando durante la novillada de rejoneo celebrada en el municipio por motivo de sus fiestas patronales, Muñoz salió junto a otro concejal y, supuestamente, tras pedir explicaciones a la pareja de Guardias Civiles que habían expulsado de la plaza a un hombre por la escasa calidad de la actividad, el concejal se encaró con los agentes, elevando su tono y produciéndose la supuesta agresión. El día 13 fue detenido para prestar declaración ante el juez por los hechos sucedidos.