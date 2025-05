Cuéllar rechaza una normativa municipal para regular el uso de los VMP

El grupo municipal del Partido Popular en Cuéllar ha solicitado al equipo de gobierno realizar una modificación de la ordenanza municipal de Tráfico y ... Circulación en la que se establezcan medidas específicas que regulen el uso de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) garantizando así la convivencia entre peatones, usuarios de la vía pública y conductores de otro tipo de vehículos. Asimismo se pide, a modo de moción, que la concejalía de Tráfico y Seguridad desarrolle campañas de concienciación e información sobre el uso de estos vehículos, así como de difusión de las normativas a cumplir.

Según apuntó el portavoz del PP en la villa, Daniel Martín, en los dos últimos años se ha producido una proliferación de vehículos de movilidad personal, mayoritariamente de patinetes eléctricos, que circulan por las vías de Cuéllar. En numerosas ocasiones, añade, lo hacen a una velocidad excesiva sin respetarse las normas de seguridad vial.

Dado que la Ley de Tráfico y Seguridad Vial permite a los ayuntamientos poder regular de manera específica varios aspectos de la circulación de estos vehículos, se ha realizado esta solicitud. Martín también recordó que existe un marco legal superior que define los VMP y la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. A su juicio, es necesario adaptar la normativa municipal en materia de tráfico y circulación, una ordenanza aprobada en mayo de 2009 y que recoge capítulos destinados al tránsito con patines y monopatines, a bicicletas o a vehículos a motor, pero nada referente a este tipo de vehículos o en concreto a los patinetes eléctricos, que cada vez son más comunes en las calles de la localidad.

Para los populares, aunque la normativa estatal ya obliga a cumplir con varias normas, un ayuntamiento tiene capacidad para regular otras cuestiones como la exigencia del uso del casco, el chaleco reflectante, hacer un registro municipal, imponer sanciones por incumplir normas locales o adaptar edades para el uso de este tipo de vehículos.

Además propusieron otras cuestiones que se pueden incluir en la modificación de la ordenanza, como condicionar los estacionamientos, el número de personas que pueden ir en los vehículos, respetar semáforos, señales o prioridades de paso y contar con sanciones propias. En este sentido, apuntan quue algunos ayuntamientos ya han actualizado su normativa de tráfico local, principalmente para ajustar esa regulación de aspectos.

El concejal de Tráfico, Tomás Marcos, agradeció la iniciativa pero sostuvo que muchas de las cuestiones que se indican en el texto ya se encuentran reglamentadas y tipificada la sanción, como que no se puede conducir bajo los efectos del alcohol, por las aceras, con teléfono móvil o auriculares y la velocidad máxima a la que pueden circular es de 25 kilómetros hora. Además, apuntó que no se puede trasladar un problema que tienen las ciudades a un pueblo de Cuéllar, aunque admitió que es cierto que existen cuestiones como el registro. Por ello propuso ampliar el estudio de esta temática, ver la ordenanza actual de circulación y cómo se quiere cambiar, ya que señaló que la propuesta de los populares era «confusa» en algunas partes, por lo que la moción finalmente no fue aprobada con los votos en contra del equipo de gobierno.