Cuéllar pide a Educación que sus tres colegios sean para alumnos transportados

El Ayuntamiento de Cuéllar ha aprobado una moción apoyada por el gobierno municipal (PSOE e IU) en la que pide a la Consejería de Educación ... que los tres centros de Primaria del municipio sean para transportados. Con esta medida consideran que se podría solucionar en parte el problema de los falsos empadronamientos detectados en la villa para optar a una plaza en el colegio San Gil.

Aunque es un problema del que se tiene constancia desde hace años, no ha sido hasta hace unas semanas cuando unos padres han decidido denunciarlo. En la moción debatida en el Pleno del mayo, también se pide a Educación que permita a los centros educativos desdoblar clases en función de sus recursos humanos y materiales para evitar la superación de los ratios por aula.

También reclamaron una investigación «objetiva» sobre el proceso de matriculación y admisión en el colegio San Gil por si se hubieran vulnerado principios como la igualdad de oportunidades o se hubieran asignado plazas a personas que hubiesen cometido fraude de ley al no cumplir de una manera fehaciente con los requisitos.

La moción se completó con la solicitud de suspender el procedimiento de matriculación y admisión para el próximo curso en el colegio San Gil «en tanto no se garantice la objetividad del mismo», que se solicite a los alumnos transportados en el proceso de matriculación de cada curso la documentación completa que acredite su situación y que la Dirección Provincial de Educación lleve a cabo un control periódico de los alumnos que utilizan el transporte escolar para optimizar la gestión de recursos.

La concejala de Izquierda Unida, Lucía Arranz, indicó que las competencias en Educación son de la consejería y aseguró que han tenido una actitud «un tanto negligente». Por su parte, la edil no adscrita Nuria Fernández prefirió no pronunciarse, al considerar que no es un tema de competencia municipal, mientras que el Partido Popular cuestionó si el gobierno de la villa tenía el apoyo de la AMPA en una moción que presentada con «un texto populista en el que se intentaba satisfacer a todos». Daniel Fernández, portavoz de los populares, declaró que el Ayuntamiento «tiene la potestad de incrementar la solicitud de información que se pide para hacer un empadronamiento». Por último, se mostró contrario a que los tres colegios fueran para transportados.