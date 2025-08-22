Uno de cada cuatro pisos vacacionales anunciados en Segovia se concentran en el eje Catedral-Alcázar

La ciudad de Segovia lidera el número de viviendas de uso turístico que aparecen anunciadas en los portales especializados que promocionan las escapadas en la ... provincia. Los resultados que arroja el análisis experimental del Instituto Nacional de Estadística (INE), que extrae los datos de las principales páginas web de alojamientos, permiten conocer un mapa muy dispar según los barrios en los que se divide la capital. Más del 25% de los pisos dedicados al alquiler temporal y de forma ocasional con fines lucrativos se concentran en el eje Catedral-Alcázar. Al contrario, hay al menos quince secciones donde no se tiene conocimiento de la existencia de algún establecimiento de estas características.

El INE tiene constancia de un total de 151 viviendas de uso turístico (VUT) que están repartidas por la capital segoviana, de acuerdo con la última estadística correspondiente al mes de mayo. El registro que proporciona la Administración regional rebaja esta cifra a 48, lo que significa que, por el momento, son multitud de alojamientos los que desarrollan su actividad sin los permisos correspondientes que exige la normativa autonómica. Del total, más de un tercio están repartidos por el casco histórico, mientras que hay otras calles de la ciudad en los que no existe ningún piso turístico.

Los lugares donde se encuentran los principales emblemas turísticos de Segovia, como es la Catedral, el Alcázar y el Acueducto, son los que han experimentado mayor proliferación de esta modalidad de alojamiento. Sobresalen las Canonjías, en su área más próxima a la fortaleza segoviana, que encabeza el ranking local en lo que respecta al número de pisos vacacionales existentes. Son 26 viviendas para el hospedaje de turistas las que se contabilizan en esta sección, las cuales suman más de un centenar de plazas, lo que significa que el 4% de sus inmuebles residenciales situados en esta zona de la ciudad están dedicados al gremio turístico.

En términos absolutos, es un distrito que está seguido de las calles más próximas al Acueducto, ya sea en la parte interior del recinto amurallado -donde se anuncian un total de once viviendas vacacionales- como en la zona alta de San Millán, que suma 14 establecimientos de estas características. Por encima de este umbral se posicionan los barrios incorporados, que se han convertido en una alternativa de hospedaje para muchos visitantes que abogan por una estancia en el medio rural pero a escasos kilómetros de la ciudad. Zamarramala, Revenga, Hontoria, Perogordo, Torredondo, Madrona y Fuentemilanos albergan un total de 22 viviendas de uso turístico en sus términos municipales, lo que se traduce en cerca de 200 camas disponibles para turistas. Esto significa que el 8% de las plazas residenciales que se contabilizan en estos distritos se destinan al alquiler temporal para vistantes.

San Marcos y San Lorenzo consiguen reunir a su vez un buen número de alojamientos de este tipo -18 inmuebles con 123 plazas-. Algo parecido sucede con El Salvador y, en segunda instancia, con el eje que va desde la calle San Francisco hasta el bulevar de Blanca de Silos. Hay zonas que presentan más huecos vacíos, como son Santo Tomás, San José, el Cristo del Mercado o La Albuera. Otras áreas ni siquiera aparecen en la estadística. Un total de 15 secciones censales de la capital carecen de viviendas de uso turístico anunciadas en los portales especializados. Principalmente se distribuyen por Nueva Segovia, Santa Teresa-Puente de Hierro y en el entorno de Las Lastras.