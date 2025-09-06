El congreso del V Centenario de la Catedral será el 16 y 17 de octubre La organización abre 40 plazas para la inscripción a las dos jornadas de conferencias que tendrán lugar en el Palacio Episcopal

El Norte Segovia Sábado, 6 de septiembre 2025, 17:49 Comenta Compartir

La Catedral de Segovia celebra el 16 y 17 de octubre el Congreso Internacional 'Fe y Materia: Cinco siglos de historia de la Catedral' y ya está disponible el programa completo. En las dos jornadas habrá cuarenta ponencias con cuarenta y siete participantes enmarcadas en doce paneles, cada uno moderado por los miembros del comité científico seleccionado. Las temáticas se distribuyen desde la historia de la construcción y protagonistas, arquitectura, materiales maestros de obras y estilos artísticos pasando por el patrimonio documental, los bienes muebles, el enfoque litúrgico-devoción, para finalizar con el último bloque, el ámbito de la conservación, gestión y comunicación.

El conjunto de ponentes representan a once universidades españolas y una mexicana, y trece instituciones, cuatro de fuera de España, entre las que se encuentran la segoviana Real Academia de San Quirce, el Instituto del Patrimonio Cultural de España, la Catedral de Sevilla, el Museo del Prado, el Museo Cerralbo, la Fundación Co-Catedral de San Juan de Malta o el Boston College. El resto, son investigadores independientes especializados en diferentes áreas de estudio.

Este Congreso Internacional V Centenario será inaugurado el 16 de octubre, en el Palacio Episcopal, por el deán de la Catedral, Rafael de Arcos, el alcalde de Segovia, José Mazarías, y el vicario general de la Diócesis de Segovia, Mariano Sanz González. A continuación, el cronista oficial de Segovia y gran conocedor de la Catedral, Antonio Ruiz Hernando, será el encargado de ofrecer la conferencia inaugural bajo el título «La Catedral de Segovia: 1525-2025».

Las ponencias tendrán una duración de quince minutos, habrá debates antes de las comidas y al finalizar las jornadas. Debido a la importancia de la liturgia y la devoción en la Catedral habrá una ponencia marco dirigida por el canónigo de la Catedral de Segovia, José Miguel Espinosa, «La liturgia y la piedad en la Catedral de Segovia (1945-2025)».

El viernes, a las 17:15, está previsto que el jefe de colección de pintura italiana del Barroco del Museo Nacional del Prado, David García Cueto, concluya la presentación de comunicaciones con la conferencia de clausura «Las copias artísticas en la Catedral de Segovia». Finalmente, el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, y el deán cerrarán el congreso, que busca dejar un importante legado para la historia de este V Centenario.

El Cabildo Catedral abre cuarenta plazas para inscribirse en el congreso a través de formulario. Con la asistencia al programa propuesto se emitirá un certificado. Debido al aforo limitado en la sala de conferencias del Palacio Episcopal la propuesta de inscripción persigue abrir esta iniciativa académica e investigadora al público general.

Desde el pasado año se ha trabajado para hacer este congreso realidad, promovido por el Cabildo y que ha contado con el comité organizador formado por Gloria Martínez Leiva, investigadora e historiadora del arte, Sirga de la Pisa Carrión, profesora de Historia del Arte en la Universidad CEU San Pablo, y Adolfo Rubio Pascual-Muerte, responsable de comunicación de la Catedral.