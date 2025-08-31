El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Pasillo de la Audiencia Provincial de Segovia. Antonio de Torre

Condenada a dos años de cárcel por hacerse pasar por abogada y estafar a inmigrantes

Ofrecía regularizar la situación administrativa de personas extranjeras a cambio de hasta 2.000 euros por contrato

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Domingo, 31 de agosto 2025, 18:18

La Audiencia Provincial de Segovia ha condenado a dos años de prisión a una mujer acusada de un delito continuado de estafa, cometido entre ... los meses de febrero y abril de 2021, tras hacerse pasar por abogada sin serlo y cobrar a varias personas a cambio de supuestas gestiones para regularizar su situación administrativa en España. La sentencia absuelve a la procesada del delito de intrusismo profesional, pero sí la considera autora de una estafa al recibir diferentes cantidades de dinero con la promesa de tramitar permisos de residencia mediante contratos de trabajo que resultaron ser inválidos.

