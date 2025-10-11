Una colisión múltiple deja varios heridos en la carretera de La Granja

A las 12:49 horas de este sábado, el Servicio de Emergencias 112 Castilla y León ha recibido aviso por una colisión entre tres turismos ... en el kilómetro 6 de la CL-601, muy cerca de La Granja según se entra por la carretera de Segovia. Según las primeras informaciones, el accidente ha dejado varias personas heridas.

El 112 ha coordinado la respuesta de emergencia, dando aviso inmediato a la Guardia Civil de Tráfico de Segovia y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha desplazado un equipo de sanitarios y dos ambulancias para atender a los heridos en el lugar del siniestro. Por el momento, no se han proporcionado más detalles sobre el estado de los afectados ni las circunstancias del accidente.

Las autoridades están trabajando en la zona para esclarecer las causas de la colisión y garantizar la seguridad en la vía. De momento, ha sido necesario cortar el tráfico en la carretera, con lo que es imposible acceder a la población desde Segovia por el acceso natural. Por este motivo, se han formado grandes retenciones.