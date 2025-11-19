El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Antenas de telefonía colocadas en lo alto de un edificio de la ciudad de Segovia. Antonio de Torre

Segovia

Colectivos vecinales y ecologistas critican el despliegue de antenas 5G por su «impacto» negativo

La aprobación de la instalación de esta infraestructura de telefonía en una urbanización de Duruelo reabre el polémico debate

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:25

La provincia de Segovia fue escenario de la instalación de una de las primeras antenas con tecnología 5G que comenaron a estar operativas en España. ... Fue en 2018 cuando Telefónica impulsó su colocación junto al campus universitario María Zambrano. A día de hoy, ya son más de 200 infraestructuras de este tipo las que se reparten por todo el territorio. Un hito que no está exento de polémica, ya que diferentes asociaciones vecinales y ecologistas han mostrado su rechazo al despliegue de torretas por los «impactos potenciales sobre la salud y el medio ambiente» que se relacionan con este proceso.

