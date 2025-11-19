Colectivos vecinales y ecologistas critican el despliegue de antenas 5G por su «impacto» negativo

La provincia de Segovia fue escenario de la instalación de una de las primeras antenas con tecnología 5G que comenaron a estar operativas en España. ... Fue en 2018 cuando Telefónica impulsó su colocación junto al campus universitario María Zambrano. A día de hoy, ya son más de 200 infraestructuras de este tipo las que se reparten por todo el territorio. Un hito que no está exento de polémica, ya que diferentes asociaciones vecinales y ecologistas han mostrado su rechazo al despliegue de torretas por los «impactos potenciales sobre la salud y el medio ambiente» que se relacionan con este proceso.

A lo largo de los últimos años se han abierto muchos debates sobre los perjuicios u oportunidades que puede acarrear la instalación de una estación de telefonía móvil. Hay iniciativas que han sido aplaudidas, como sucedió en Cabezuela, donde en septiembre de 2023 celebraron la llegada de cobertura «al cien por cien y de calidad» después de largos meses de lucha. Al contrario, ha pasado un decenio desde que los residentes en Espirdo protestaron y organizaron manifestaciones contra la instalación de una de estas infraestructuras en una parcela cercana al casco urbano, aunque en 2019 se hizo finalmente realidad y permitió salir al pueblo de «una zona negra» de cobertura, según defendió la alcaldesa María Cuesta.

Ecologistas en Acción solicita aplicar el «principio de precaución» ante el proycto de instalación de una antena de cobertura 5G en Duruelo

Hay ejemplos de esta polémica que llegan al periodo más actual. Ejemplo de ello es Marugán, donde la plataforma Defendamos Nuestro Entorno tuvo conocimiento en marzo de un proyecto dirigido a levantar una antena en la urbanización Pinar Jardín, lo que despertó incertidumbre y malestar entre los residentes. Es por ello que la entidad exigió realizar un estudio ambiental, un diagnóstico sobre su ubicación y abrir un espacio para el diálogo con los afectados en un intento de descartar los riesgos.

El objetivo era recopilar los posibles impactos negativos que pudiera tener esta propuesta para presentar alegaciones dirigidas a aplicar el principio de precaución. Este concepto hace referencia a un enfoque de la gestión del riesgo reconocido por la Unión Europea, el cual defiende que, ante la existencia de una determinada política o acción que pudiera causar daños a las personas o al medio ambiente y no existiera consenso científico al respecto, esta debería abandonarse. El proyecto en cuestión podría ser revisado cuando se disponga de información científica.

Este principio ha sido recuperado por Ecologistas en Acción ante la aprobación de la colocación de una antena de telefonía movil para ofrecer cobertura 5G, subvencionada con fondos europeos, en otro punto de la provincia de Segovia. En concreto, en la urbanización Monte de los Cortos de Duruelo. Según explica el colectivo, la empresa American Tower España pretende instalar la torreta en los espacios comunes del recinto residencial, donde hay «pistas de tenis, columbios, juegos de niños y viviendas». La misma sociedad solicitó autorización a principios de mes para llevar a cabo otro proyecto de similares características en Fuentepiñel, según publicó este martes el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

Todo ello sin tener en cuenta los «impactos potenciales» que puede tener sobre la salud, como son las alteraciones funcionales del sistema nervisoso que provocan enfermedades por radiofrecuencias y sensibilidad electromagnética o química; e incluso sobre el medio ambiente, como es la alteración del paisaje. Es por ello que Ecologistas en Acción ha exigido la aplicación del principio de precaución, una petición que anima a seguir también a aquellos ayuntamientos que se encuentren en esta misma tesitura.