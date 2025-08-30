Clara Martín pide perdón por llamar «feriantes de medio pelo» a los comerciantes de los mercados temáticos

Una de las polémicas del Pleno ordinario del mes de agosto del Ayuntamiento de Segovia fueron las declaraciones realizadas por la portavoz socialista, Clara ... Martín, en las que calificó de «feriantes de medio pelo» a los mercaderes que participan en los mercados temáticos organizados en la ciudad, citando expresamente el mercado romano celebrado en mayo junto al Acueducto, en el que participaron cerca de un centenar de empresarios. Las palabras de la exalcaldesa se produjeron para criticar al gobierno municipal por organizar este tipo de eventos en lugar de apostar por un turismo más sostenible.

La afirmación de Martín fue inmediatamente rebatida por el portavoz del PP, José Luis Horcajo, quien consideró «una falta de respeto hacia esos feriantes que se ganan la vida un día en un sitio y otro día en otro». Horcajo afeó además el tono «desabrido y falto de educación» que, según los populares, Martín acostumbra a utilizar en sus intervenciones plenarias. El equipo de gobierno municipal difundió posteriormente una nota de prensa en la que exigió a la portavoz socialista una «rectificación pública e inmediata» por lo que califican de desprecio a un colectivo de emprendedores que desarrolla su actividad mediante la venta ambulante.

Martín defendió en el Pleno su crítica a los mercados temáticos frente a otras ferias tradicionales como las de artesanía, cerámica o libro antiguo, impulsadas por anteriores corporaciones socialistas. Horas antes de la petición de rectificación del PP, la propia portavoz utilizó sus redes sociales para matizar sus palabras. «Me gustaría aclarar una expresión desafortunada que he utilizado en el debate al referirme a los feriantes de los mercados temáticos. Mis disculpas. No era una expresión contra ellos, sino contra este tipo de eventos improvisados y sin vinculación con la historia y el patrimonio de nuestra ciudad», señaló.