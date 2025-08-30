El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Clara Martín, durante un Pleno del Ayuntamiento de Segovia. Antonio Tanarro

Segovia

Clara Martín pide perdón por llamar «feriantes de medio pelo» a los comerciantes de los mercados temáticos

La exalcaldesa afirma que «no era una expresión contra ellos, sino contra este tipo de eventos improvisados»

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Sábado, 30 de agosto 2025, 11:12

Una de las polémicas del Pleno ordinario del mes de agosto del Ayuntamiento de Segovia fueron las declaraciones realizadas por la portavoz socialista, Clara ... Martín, en las que calificó de «feriantes de medio pelo» a los mercaderes que participan en los mercados temáticos organizados en la ciudad, citando expresamente el mercado romano celebrado en mayo junto al Acueducto, en el que participaron cerca de un centenar de empresarios. Las palabras de la exalcaldesa se produjeron para criticar al gobierno municipal por organizar este tipo de eventos en lugar de apostar por un turismo más sostenible.

