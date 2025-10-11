La CHD plantea reforzar el suministro a Segovia con tomas desde el Pontón y Navalcaz

El Ayuntamiento de Segovia afirma que «siempre se ha mostrado generoso» al ceder las reservas hídricas durante el tiempo que durara el suministro desde el ... embalse de Puente Alta a El Espinar debido a las obras de reparación de la presa de El Tejo. Esa solidaridad también se ha materializado en permitir a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) usar la línea eléctrica de media tensión y el paso por terrenos municipales para el acceso a las nuevas bombas en la infraestructura hídrica de Revenga, incluso haciéndose cargo en solitario de acondicionar y reparar la cacera del Navalcaz.

Pese a esa predisposición, el organismo estatal regulador de cuenca lamenta el «rechazo» del Consistorio al convenio que le presentó para llevar a cabo el proyecto de refuerzo al abastecimiento a Segovia mediante el bombeo desde el Pontón Alto a la estación de tratamiento de agua potable de Rancho el Feo. Esta propuesta –explica la CHD– tiene el fin «reforzar el suministro en el peor de los escenarios posibles».

El objetivo de la estrategia diseñada por el ente estatal es «incrementar las fuentes de suministro conectadas» a la planta mediante las tomas del Pontón Alto y de la cacera de Navalcaz. Ahora, la capital solo cuenta con Puente Alta, que, como ha llamado la atención en propio Consistorio, se encuentra al 35% de su capacidad.

Dos tuberías

El proyecto de la CHD tiene varios frentes. Por un lado, contempla construir dos tuberías de impulsión, con una inversión total de 2,7 millones de euros. La primera podría suministrar 150 litros por segundo desde una de las tomas del Pontón hasta Rancho el Feo. Esta conducción estaría operativa desde el momento en el que se ejecutara la obra, subraya la confederación. La segunda tubería dispondría de un sistema de bombeo para un caudal de entre 80 y 110 litros por segundo y captaría el suministro de la cacera de Navalcaz. «La situación actual de la cacera no garantiza caudales suficientes para el correcto funcionamiento de este bombeo», matiza la CHD.

Por ello, insta al Consistorio a asumir «una rehabilitación o bien la ejecución mediante depósitos intermedios como medida de regulación complementaria». El convenio revelado fija que la confederación es la «responsable de la ejecución de las obras, mientras que el Ayuntamiento tendría que ceder los terrenos y hacerse cargo de las futuras tareas ordinarias de mantenimiento, explotación y conservación al ser titular responsable del abastecimiento».

Cuando acabe la emergencia

El proyecto incluye también la realización de un bombeo provisional y desmontable desde el Pontón Alto hasta Rancho el Feo. Esta instalación, continúa la exposición del ente estatal que preside María Jesús Lafuente, «podría ejecutarse en un plazo inferior a dos meses y permitiría garantizar el suministro a la capital en caso de una disminución del recurso disponible desde el embalse de Puente Alta». El organismo afirma que ha iniciado ya los trámites necesarios para su futura puesta en marcha, en el supuesto de que siga sin llover.

Por su parte, Gabriel Cobos, admite y reitera la preocupación por la bajada de las reservas de agua y las previsiones meteorológicas que no vislumbran precipitaciones suficientes como para volver a rellenar el vaso de Revenga, o al menos pasar del 35% actual al 50%, que sería adecuado para levantar las prohibiciones de riego.

El concejal ratifica que la alternativa a una situación de escasez de agua embalsada «pasa por generar el abastecimiento desde el Pontón Alto, pasando por el Rancho el Feo, algo que requiere el bombeo»; pero esta solución se topa con que «no existen infraestructuras para ello».

Durante los últimos meses, las conversaciones entre el Consistorio y la CHD apuntaban a la construcción «inmediata y por vía de emergencia, en dos meses, de un sistema de bombeo provisional, con la previsión de que funcionara durante un año; mientras que paralelamente se construiría una segunda instalación, esta definitiva y soterrada», apuntan fuentes municipales. Cobos agrega que la confederación se comprometió a que ese bombeo estuviera «a finales de verano, pero no han empezado ni las obras».

El edil comenta que, en un primer momento, se acordó que la confederación asumiera todos los costes de obra y de mantenimiento, ya que el bombeo desde Rancho el Feo tiene un coste energético, el cual iba a ser asumido por la CHD; pero según el concejal, en encuentros posteriores, cambió de idea. El Ayuntamiento plantea que solo se encargaría de esos costes cuando se diera por acabada la emergencia que ocasionó el abastecimiento a El Espinar. Es decir, solucionada esa urgencia, entonces sí las arcas municipales se encargarían de las obras y el mantenimiento del nuevo sistema de bombeo.