Un ciclista circula por la pasarela sobre la presa del Pontón Alto, en Segovia. Antonio de Torre

La CHD plantea reforzar el suministro a Segovia con tomas desde el Pontón y Navalcaz

El Ayuntamiento critica a la confederación por pretender que la ciudad asuma el coste del mantenimiento de las instalaciones

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Sábado, 11 de octubre 2025, 08:46

Comenta

El Ayuntamiento de Segovia afirma que «siempre se ha mostrado generoso» al ceder las reservas hídricas durante el tiempo que durara el suministro desde el ... embalse de Puente Alta a El Espinar debido a las obras de reparación de la presa de El Tejo. Esa solidaridad también se ha materializado en permitir a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) usar la línea eléctrica de media tensión y el paso por terrenos municipales para el acceso a las nuevas bombas en la infraestructura hídrica de Revenga, incluso haciéndose cargo en solitario de acondicionar y reparar la cacera del Navalcaz.

