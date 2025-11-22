Catorce pueblos de Segovia se reparten 300.000 euros para arreglar sus colegios La Diputación Provincial, en colaboración con la Junta y los ayuntamientos, contribuye a sufragar los gastos de las obras a ejecutar

Centros educativos situados en catorce municipios de la provincia segoviana se van a beneficiar de la suma de esfuerzos económicos de diferentes administraciones. Y es que la Diputación, en colaboración con la Junta de Castilla y León y los ayuntamientos, va a financiar las actuaciones de reparación, conservación y mejora de colegios de Educación Infantil y Primaria en esas localidades. El objetivo, tal y como dejan claro los representantes de la institución provincial que preside Miguel Ángel de Vicente no es otro que el de dar continuidad al asentamiento de población en un medio rural disperso y envejecido. Las obras para acondicionar y mejorar las dependencias de las escuelas contribuyen a que haya familias que permanezcan en los pueblos «mientras sus hijos crecen en el mismo entorno».

La resolución de esta convocatoria, dotada de 300.000 euros, ha sido publicada este viernes por el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). En ella se especifica que las cuantías que alcanzan las inversiones subvencionadas oscilan entre los 10.000 euros que precisará, por ejemplo, San Martín y Mudrián para la reparación del pavimento y el cambio de luminarias del Centro Rural Agrupado (CRA) El Carracillo, y los 30.000 euros presupuestados por Olombrada y Turégano para la sustitución de la caldera por aerotermia en El Olmar y la renovación de la carpintería exterior en el Reyes Católicos, respectivamente.

El año pasado, la misma asignación económica se estiró y llegó a veintiséis centros docentes a lo largo y ancho de la provincia. En dicha convocatoria de la anualidad 2024, había partidas más modestas, lo que permitió ampliar el radio de acción. Por ejemplo, la reparación de una puerta del patio en el colegio de Fuentepelayo costó en total 2.000 euros, lo que quiere decir que, a tenor del reparto estipulado de las consignaciones entre las tres administraciones, la provincial y la autonómica pusieron cada una 800 euros, mientras que el Consistorio completó la financiación con 400. En ese mismo curso, la más cara fue la intervención proyectada en el CRA de Campo de San Pedro, con un coste conjunto de 31.000 euros, por lo que la Diputación y la Junta facilitaron al 50% cada una 24.800 euros, y los 6.200 restantes salieron del Consistorio.

Las aportaciones económicas al convenio de la Diputación de Segovia y de la Junta de Castilla y León ascienden a 120.000 euros cada una de ellas, a las que hay que agregar en montante total de 60.000 que proviene de las arcas municipales de los ayuntamientos que van a ver mejorar los centros docentes de sus vecindarios.

Según desgrana la Corporación provincial, esta convocatoria permitirá también llevar a cabo obras que no superan los 20.000 euros de presupuesto, como las que acometerán las localidades de Fuentesaúco de Fuentidueña, Navas de San Antonio, Torrecaballeros y Trescasas. Además, Prádena recibirá la subvención tanto para su Centro de Enseñanza Obligatoria como para el Centro Rural Agrupado. De esta manera, va a poder reparar la cubierta del primero y, en el segundo, sustituir el pavimento interior de varias aulas y cambiar las ventanas de la escalera.

Con unas inversiones mayores, Sebúlcor, Hontalbilla, Cerezo de Abajo, Gomezserracín, Santiuste de San Juan Bautista y Cantalejo también ejecutarán reformas en sus colegios «para garantizar a su alumnado mejores condiciones para la enseñanza», apuntan fuentes de la Diputación de Segovia. Entre los proyectos que han recibido el visto bueno para obtener estas ayudas figuran desde reparaciones de paramentos hasta obras de mejora energética, pasando por la subsanación de deficiencias en zócalos y paredes causadas por humedades.