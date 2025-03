El caos de la AP-6: 3.000 vehículos a la hora y el Alto del León cerrado

La combinación de adversas condiciones meteorológicas y el regreso del fin de semana de miles de conductores se tradujo este domingo en una pequeña ratonera ... en la principal vía de comunicación entre la provincia de Segovia y la Comunidad de Madrid. Las autopistas AP-6 y AP-61 fueron el escenario de retenciones kilométricas de vehículos que apenas podían avanzar unos metros con el paso de los minutos y que no tenían más alternativa que esperar. El recuerdo del colapso que sufrió la misma autopista durante la noche de Reyes de 2018 estuvo presente, aunque en esta ocasión ni la nevada ni el atasco se acercaron a los registros de aquel fin de semana de enero.

Una de las principales diferencias estuvo en la nevada. Los copos cayeron pero la intensidad de los mismos no fue mucho mayor que la de otras nevadas del invierno. Autopistas, la empresa concesionaria de la carretera AP-6, desplegó sus quitanieves para tratar de limpiar la calzada con rapidez. Pero son trabajos que no siempre son todo lo rápidos que desean muchos conductores. Por ello, en cuanto la carretera se cubrió de blanco empezaron los problemas. Coches cruzados, colisiones múltiples y salidas de la vía. Todo en las inmediaciones del túnel, tanto en la entrada como en la salida. El balance de estas colisiones, según informa el 112 de Castilla y León, es de cuatro heridos de entre 28 y 64 años.

El principal incidente tuvo lugar en la Comunidad de Madrid. Antes de llegar a la salida para El Escorial, un camión quedó cruzado en la calzada y taponó casi todos los carriles. No provocó un corte total de la circulación, pero sí que los coches tuvieran que pasar por este punto a menor ritmo del habitual.

El mayor efecto se dejó notar en la provincia de Segovia. La playa del peaje de San Rafael no tardó en llenarse con cientos de coches y la fila de vehículos se podía observar desde varios de los núcleos de El Espinar. La indignación entre los conductores también fue creciendo, sobre todo al desconocer las causas de la lenta circulación. Con la calzada central cerrada, la alternativa de intentar atajar a través del Alto del León tampoco era una opción. Circular por la N-6 fue una misión imposible al cubrir la nieve la carretera en ambas vertientes durante las últimas horas de la noche. La travesía de San Rafael, otro domingo más, estuvo colapsada con cientos de vehículos.

La empresa concesionaria de la AP-6 sostiene que se logró mantener la circulación sin interrupciones durante toda la noche gracias a la gestión del tráfico y a la coordinación de los equipos de viabilidad invernal, que por momentos no daban abasto para subir y bajar de las quitanieves. Pese a que la circulación hacia Madrid se mantuvo, el hastío de los usuarios fue cada vez mayor, sobre todo de aquellos que querían salir de la autopista para coger la carretera nacional sin que se les permitiera y 'obligándoles' a pasar por el peaje. Pasadas las 23:00 horas, la normalidad era total en el entorno de San Rafael para desplazarse hasta Madrid tras una tarde con el mismo tráfico que cualquier otro domingo: 3.000 coches a la hora.

En sentido Segovia

Pero los problemas no habían terminado. Al menos, no para los conductores que circulaban en sentido contrario. Cuando ya se había recuperado por completo la normalidad en dirección Madrid, un nuevo accidente en dirección Segovia provocó largas retenciones en la AP-6 antes de entrar en el túnel de Guadarrama, que permaneció cortado durante casi una hora. No fue hasta unos minutos antes de la una de la madrugada cuando los operarios de la autopista pudieron despejar de nuevo calzada para permitir que la circulación, ahora en sentido Segovia, volviese a la normalidad.